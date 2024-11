“Pesó el interés comercial”: lo que hay detrás de ‘+57′, canción que puso a debatir a Colombia sobre las letras del reguetón

Más allá de que guste o no, la canción +57 ya pasó a la historia y no precisamente por su calidad musical: ha sido la primera en poner a debatir al país, durante varios días, con una gran variedad de voces, desde el presidente Gustavo Petro, pasando por los propios artistas, autoridades, congresistas y líderes de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo.

La historia es así: Feid, Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y Ovy On The Drums se unieron para dar vida a una canción que prometía reunir en un mismo tema a las más importantes figuras de la escena urbana.

Se lanzó el pasado 7 de noviembre en las redes sociales de la Bichota, ícono del género. Pero, al tiempo que se hacía viral y sus creadores esperaban ‘romperla’, las críticas se expandieron a la velocidad del fuego. Un verso en especial, que interpretan Feid y Maluma, desató la controversia: “ Una mamacita desde los fourteen / Entra a la disco y se le siente el ki / Mami, estos shots yo me los doy por ti”.

Pero no fue hasta que la revista Rolling Stone calificó la canción de “desastre” en un demoledor artículo cuestionó que su letra hiciera “apología a la sexualización de menores”, que distintos sectores del país se hicieron escuchar y le ‘subieron el volumen’ a la polémica.

“Es gravísimo que a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones. Sin importar de qué género musical se trate, cantar sobre niñas que ‘están buenas’ no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores . Más teniendo en cuenta que, en efecto, la prostitución y el tráfico de menores en Medellín es un problema que viene empeorando en los últimos años”, se lee en Rolling Stone .

Julio Correal, el cerebro detrás de Rock al Parque y Estéreo Pícnic, no disimuló su desagrado: “Un bodrio de canción (...) lean las letras y tomen conciencia”, escribió en su cuenta de X.

Para Jaime Monsalve, director musical de Radio Nacional, si bien las letras de este corte no son nuevas en el género urbano, +57 generó controversia por dos factores en especial: por un lado, la presencia de Karol G, “la más importante figura femenina del género urbano”, y por otro, salir en tiempos en los que está fresco el legado que han dejado movimientos internacionales como Me Too, que ha buscado denunciar el acoso y el abuso sexual, y empoderar a las mujeres.