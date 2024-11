Admiten tutela para eliminar o bloquear la polémica canción +57 de Karol G, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Bleesd y DFZM

“Manifestó señor(a) juez que la canción +57 engloba a Colombia, pero reproduce una forma de ver y vivir la vida que “no es constructiva, sino que simula una liberación que en realidad está sometida a un esquema machista y violento”. Los cantantes Olvidan que las mujeres no deberían tener dueño porque eso las vuelve objetos sexuales y que no deberían tener amo o escapar de ellos a hurtadillas”, dice en el enumerado número seis de esta acción judicial.

“Se presenta esta acción ya que no es suficiente la publicación que hiciera la Defensoría del Pueblo y el ICBF, en cuanto tales publicaciones lo que hacen es darle más popularidad y like a los artistas y a su cuestionable canción; el llamado de atención público es solo un placebo, por lo que se les exhorta con respeto a dichas autoridades tomar medidas más contundentes acorde a la ley colombiana, como es actuar bajo las rutas de protección para evitar los delitos a los que hace presunta apología dicha canción. También que esta canción sea prohibida en la ciudad de Medellín ya que incita a la violencia sexual (presuntamente)”, dice el escrito.

“+57. oigan, que canción para estar generando polémica, qué vaina tan impresionante y claro, lo entiendo, pero no me podía quedar sin dar mi opinión. En primer lugar, a mí la canción no me parece que el ritmo esté como mal, está chévere, es como para uno ir a perrear a una discoteca hasta abajo, pero quiero hacer un paréntesis y es que, yo tengo 30 años y, cuando los artistas de nuestra época de juntaban era para hacer unos hits, hacían unas vainas espectaculares (...) hoy en día uno las escucha y son himnos”, expresó.