‘+57′ | Doctor Krápula, a Karol G, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Feid, Blessd y DFZM: “Siete cerebros y ninguno hizo algo constructivo”

“Si nosotros queremos dejar de ser vistos como el país del narcotráfico y el putero del mundo, pues no podemos estar haciendo canciones que hagan apología al narcotráfico y, mucho menos, a la pedofilia. Porque nos oponemos. La niñez es sagrada, gente”, afirmó Doctor Krápula.

“Si saben cómo somos, para qué nos invitan”, dijo. “Hay artistas que no están ayudando”, agregó, en el marco de su presentación. Aquí puede ver algunas de sus aseveraciones:

“Me llama la atención que entre siete cerebros y ninguno dijo que hicieran algo más constructivo”, aseguró Doctor Krápula, quien instó a no normalizar estas prácticas. De igual forma, aseguró, él tiene dos hijas menores de edad y, por eso, aunque cayó en el juego de ponerlo a hablar de la canción, hecho que representa un éxito en términos comerciales, no se puede quedar callado. “Que no promueven el combustible de la guerra, que se llama narcotráfico”, aseveró.