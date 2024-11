Defensora del Pueblo envió dura carta a cantantes de +57 y les hizo petición: “Esquema machista y violento”

La situación ha generado gran repercusión que hasta el mismo presidente Gustavo Petro habló del tema y cuestionó, tal y como lo han hecho varias voces, la forma en la que los artistas se refirieron a estos temas. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, no se quedó atrás y le envió una dura carta a cada uno de los intérpretes que hicieron parte de esta letra polémica.

Tras hablarle a cada uno, la defensora del Pueblo le envió un mensaje general a todos los cantantes destacando que son un verdadero orgullo para millones de colombianos, así como el reguetón se ha convertido en una bandera de Latinoamérica. Sobre este último, sostuvo que no está de acuerdo con que sea solamente un género machista.

Renglón seguido, lanzó una dura crítica a +57. “Reproduce una forma de ver la vida y de vivir de fiesta que no solo no es constructiva, sino que simula una liberación que en realidad está sometida a un esquema machista y violento (...) Olvida que las mujeres no deberíamos de tener dueño porque eso nos vuelve objetos”, manifestó.