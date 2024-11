Pink Floyd Filarmónico llega a Bogotá: Fecha y precios de boletería

Bogotá será el escenario de un evento único en el mundo de la música. En esta ocasión, la Orquesta Filarmónica Metropolitana, acompañada por el grupo homenaje Pigs on the Wing, rendirá un emotivo tributo a uno de los discos más emblemáticos de la historia del rock: “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd.

El legado de “The Dark Side of the Moon”

Lanzado en 1973, “The Dark Side of the Moon” es un álbum que marcó un antes y un después en la música contemporánea. Este disco catapultó a Pink Floyd al estrellato internacional gracias a su complejidad sonora, su exploración de temas filosóficos y existenciales, y su innovador uso del estudio de grabación.

La portada del álbum, diseñada por Storm Thorgerson, presenta un prisma triangular a través del cual se descompone la luz blanca en un arcoíris. Esta imagen se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la banda.

Portada de 'The Dark Side Of The Moon'.

Con canciones como “Breathe (In the Air)”, “Time”, “The Great Gig in the Sky”, “Money”, “Us and Them” y “Brain Damage”, el álbum abordó la condición humana, el tiempo, la locura y la sociedad de una forma que lo convirtió en una obra maestra de la música, el arte y la cultura popular.

Para esta presentación, el Pink Floyd Filarmónico ofrecerá una interpretación renovada de los temas más icónicos del álbum, con una orquesta de más de 40 músicos en escena. Los arreglos sinfónicos enriquecerán la experiencia sonora, llevando a los asistentes a un viaje musical inmersivo que destaca la profundidad de las composiciones originales, pero con un toque de frescura y emoción adicional.

El espectáculo: Una fusión de talento

El evento contará con la participación especial de Pigs on the Wing, un grupo homenaje a Pink Floyd que ha logrado consolidarse como uno de los tributos más importantes a la banda.

Junto a la Orquesta Filarmónica Metropolitana, los músicos recrearán con detalle las atmósferas y emociones características de Pink Floyd, mientras que los arreglos orquestales darán una nueva dimensión a los temas clásicos de la banda británica. Este formato sinfónico promete ofrecer una experiencia que combinará la riqueza de la música clásica con la energía del rock progresivo.

Bogotá vivirá el 22 de noviembre un tributo sinfónico a "The Dark Side of the Moon" con Pink Floyd Filarmónico en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. | Foto: Imagen tomada de TuBoleta

El repertorio de la noche incluirá algunos de los temas más emblemáticos de “The Dark Side of the Moon”, cuyas composiciones, cargadas de simbolismo y profundidad, siguen siendo referentes en la historia del rock. A través de esta interpretación en vivo, el público podrá revivir la magia sonora de Pink Floyd de una forma única, al ser acompañada por la majestuosidad de una orquesta filarmónica.

Detalles del evento: Información clave

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los recintos más prestigiosos de Bogotá, será el encargado de albergar este evento. La cita será mañana 22 de noviembre de 2024, a las 8:00 pm, pero se recomienda a los asistentes llegar con antelación, ya que TuBoleta señala que las puertas será a las 6:00 pm.

El espectáculo está dirigido a un público mayor de 14 años, por lo que es una excelente opción tanto para jóvenes como para adultos interesados en experimentar la magia de Pink Floyd de una manera diferente.

Las entradas están disponibles en TuBoleta, con dos opciones de precios:

Platea Delantera a $249,800 COP

a Platea Posterior a $216,500 COP