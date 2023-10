Pipe Bueno mostró su impresionante cambio después de perder 12 kilos; publicó fotos de cómo se veía antes

Amparo Grisales, desatada: discutió con César Escola en ‘Yo me llamo’ y terminó insultando al público con grosero gesto

Contexto: Amparo Grisales, desatada: discutió con César Escola en ‘Yo me llamo’ y terminó insultando al público con grosero gesto

Pipe Bueno mostró su abdomen tras perder varios kilos

Pipe Bueno recordó un poco de su proceso físico, reviviendo imágenes recientes y del pasado donde mostraba la grasa abdominal que había adquirido y que lo hicieron pesar más de lo que esperaba. “Para nadie es un secreto que hace unos años estuve igual, con la pandemia, cuando decían que yo estaba embarazado, pero esta vez me subí a 81, me estaba engordando cada vez más”, mencionó en el clip.

“Hice un proceso muy drástico, dieta, ejercicio, no sé qué... Logré bajar diez kilos, pero después no fue sostenible, porque no cambié de acá”, agregó, señalando que todo venía de su cabeza y mente.