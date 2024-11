Presentador de RCN confesó sus verdaderas preferencias amorosas: “He salido con todo”

Sebastián González, nuevo presentador de Noticias RCN, habló de sus preferencias amorosas

“A mí me gusta mucho la gente que tiene sentimientos bonitos, que es sensible, que es noble. [...] Si son mujeres me gusta que sean delgadas, me gusta que sean estilizadas, no me gusta que sean tan voluptuosas. [...] De los hombres me han gustado más los temas de personalidad, físicamente no sé qué me gusta o no, pero só hay como química a nivel personal, eso es lo que me parece bacano y eso se construye con el tiempo”, dijo Sebastián.