¿Quién es el profesor de ciencias Dan Jewett que se casó con MacKenzie Scott?

Jewett trabajó como profesor de ciencias en Lakeside School, una prestigiosa escuela privada en Seattle a la que asisten los hijos de Scott, según cuenta The Washington Post.

El informe señala que aunque no queda claro si Jewett continúa como maestro en la institución, pues su nombre ya no está en el registro de profesores , sí se sabe que fue en esa escuela donde conoció a quien ahora es su esposa.

Entre 2011 y 2016, el sujeto empezó su carrera en la docencia, dictando las clases de ciencias en The Bush School, también en Seattle , y tiempo antes enseñó química en una escuela secundaria de Pensilvania.

“Y ahora, en un golpe de feliz coincidencia, estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco, y me uní a ella en un compromiso de transmitir una enorme riqueza financiera para servir a los demás”, escribió Jewett en su promesa.

“Reconocer lo mucho que tengo que aprender de aquellos que no son como yo me ha llevado a una pareja con inclinaciones similares. He visto muchas formas en que MacKenzie ha visto sus esfuerzos mejorados cuando actúa sobre la creencia de que aquellos con valores comunes, pero diferentes perspectivas, fortalezas y experiencias son esenciales para lograr un cambio positivo”, agregó.