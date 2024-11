Revelan detalles de la mujer que se quedó dormida en pleno partido de la selección Colombia

El duelo contó con varias jugadas que se robaron la atención de los hinchas, incluso el insólito gol errado por el delantero Jhon Córdoba frente al arco. Sin embargo, esa no fue la única imagen que se volvió tendencia en las redes sociales.

Mujer se quedó dormida durante el partido Colombia vs. Ecuador | Foto: Captura de video Tik Tok @sra.dormida

“Lo de mi tía se salió de control, para los que no sepan ella es mi tía, se llama Sandra , es hermosa y se acaba de hacer viral porque se quedó dormida en el partido”, fueron las palabras de la joven en el video publicado en dicha red social.

“Ella no dimensiona lo que está pasando, de momento solo me ha dicho que qué oso, que el partido estaba aburrido, que qué criticones y me agradeció por defenderla”, agregó.