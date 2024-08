Revelan identidad del hombre con el que cenó Shakira en Miami: “No lo puedo creer”, le dicen

Sin embargo, Álex Rodríguez, periodista del programa, confirmó que la reunión no tenía tintes amorosos, sino que se trató de un encuentro profesional. La fotografía inédita mostrada por TardeAR , aunque ya había sido filtrada en redes, no había revelado antes la identidad del acompañante.

Ahora, 13 años después, la expareja ha retomado el contacto, pero en un contexto diferente. De la Rúa ha regresado a la vida de Shakira en calidad de contador, indicando que la relación entre ambos se ha transformado en una colaboración profesional de confianza, de acuerdo con el programa citado. Este inesperado reencuentro no solo ha causado revuelo en el mundo del espectáculo, sino que también ha demostrado que viejas asociaciones pueden renacer bajo nuevas circunstancias.

¿Shakira y Karol G, distanciadas?

Las destacadas figuras de la música sorprendieron a sus fanáticos a principios de 2023 con la colaboración en la canción ‘TQG’, un éxito que demostró la química entre ellas y dominó plataformas como Spotify. A pesar del éxito de la canción, surgieron rumores, no confirmados, de que las artistas habrían empezado a distanciarse. Según la prensa internacional, desde hace un tiempo no comparten escenarios y cuando Karol G canta la canción no menciona a la barranquillera.