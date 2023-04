Rey Carlos III: este es el tiempo que durará su reinado, según Mhoni Vidente

A pocos días de la coronación del rey Carlos III de Reino Unido, la cubana Mhoni Vidente realizó predicciones en torno al tiempo que duraría su reinado, el cual según la astróloga no será largo.

“El rey Carlos III se sienta el día 6 de mayo y se espera que esté de tres a siete años sentado como rey”, precisó Vidente, quien también realizó pronósticos frente a lo que sucedería con la monarquía inglesa.

Manifestó que después de la mencionada fecha vienen cosas muy fuertes para esta monarquía, “en la era de Tauro, que es completamente impulsiva, temperamental, fuerte y decisiva para el mundo entero”.

Las predicciones de la astróloga indican que el príncipe Guillermo seguirá siendo uno de los reyes más fuertes y previó que en el año 2031 se sentará en el trono.

Mhoni Vidente asegura que el Rey Carlos durará poco tiempo en el trono. - Foto: YouTube: @CanalOficialMhonividente

Es de recordar que la coronación del rey Carlos III en la Abadía de Westminster, será el próximo 6 de mayo y allí se espera la presencia de unas dos mil personas.

La pitonisa asegura que en la coronación de Carlos III estará presente el príncipe Harry que va sin su esposa, Meghan Markle. “Harry sí va a ir, pero Meghan, su esposa, no. Ya están en trámites de divorcio, ya están hablando de separación, ya saben que Meghan está saliendo con alguien más”, dijo Mhoni.

Precisamente, en torno a este integrante de la familia, el príncipe Harry, Mhoni Vidente no reveló aspectos alentadores. “Harry completamente devastado, traicionado, depresivo, va a atentar contra su vida”, dijo Mhoni.

Detalles de la coronación

Si bien la ceremonia de coronación está cargada de tradición, en esta oportunidad el rey Carlos quiere algo más sencillo y moderno, frente al evento en el que se coronó la reina Isabel II hace 70 años.

Se dice que la celebración contará con 2.000 invitados, entre jefes de Estado, cabezas coronadas y miembros de la sociedad civil y se realizará ocho meses después de su llegada al trono tras la muerte de su madre, que reinó durante siete décadas.

Pese a sus esfuerzos por mostrarse sencillo y cercano al pueblo británico, Carlos III no goza de la popularidad de Isabel II. - Foto: afp

Carlos III, tendrá un papel meramente ceremonial y sin poder político, llega al trono en momentos en que Reino Unido enfrenta múltiples desafíos. Se propone liderar la monarquía con 74 años a cuestas y tras llevar una vida marcada por el escándalo, principalmente por su nada discreta infidelidad con la futura reina consorte, Camila Parker Bowles, y su divorcio de la princesa Diana, quien vive aún en la memoria del pueblo británico 26 años después de su muerte.

Algunos medios como The Guardian han señalado que es poca la expectativa que genera la coronación de Carlos III, pues se trata de un rey avanzado en edad, que en todos estos años no se ganó la simpatía de un pueblo que lo ve, en buena medida, como el hijo en quien su madre no confió para legarle una corona a la que nunca abdicó, pese a su avanzada edad.

El príncipe Harry fue obligado a asistir a la coronación sin su esposa, Meghan Markle. - Foto: afp

En cuanto a la familia, el panorama tampoco es el más favorable. Por un lado, el príncipe Harry atizó la crisis con una docuserie de Netflix que acaparó por varios días los titulares de prensa del mundo en diciembre pasado. El menor de los hijos del rey puso al descubierto la guerra fría que vive con su hermano y heredero a la corona, el príncipe William, y la manera en que el palacio de Buckingham se convertía en una fábrica de fake news para dañar la imagen de integrantes de la monarquía que resultaban incómodos, como Meghan Markle.

Precisamente, se ha dicho que el matrimonio de William con Kate Middleton se desmorona como consecuencia del romance del heredero al trono, desde hace un par de años, con la marquesa Rose Hanbury, quien fuera en el pasado una de las mejores amigas de la princesa de Gales.