Ryan Castro, la voz detrás del himno de la Selección Colombia, cuenta su historia en SEMANA: “Cantar en buses me enseñó a sobrevivir”

El estribillo de la canción ya suena en todos lados: “Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me molesten que hoy juega la Sele”... Le pertenece a una canción que sabe a reguetón, pero también a Caribe, El ritmo que nos une, y que ha alimentado la ilusión que vive hoy buena parte del país con la destacada participación de la selección Colombia en la Copa América que se disputa en Estados Unidos y donde ya se encuentra en cuartos de final.

Detrás de la pegajosa melodía está Bryan David Castro Sosa. O, mejor, Ryan Castro, un artista de 30 años que una década atrás se rebuscaba la vida desafiando las calles y cantando en los buses después de salir de su casa en el populoso sector de Pedregal, al norte de su natal Medellín.

Ryan Castro tiene 30 años. Nació en Medellín, en uno de los sectores más populares. | Foto: El Skinny

Ahora la vida le sonríe, y Castro ya ha pasado por tarimas como la de Coachella y la de los Latin Music Awards, y emprendió una gira por Europa y Estados Unidos.

Su ascenso a los cielos de la música urbana es más bien reciente: irrumpió en la escena con Mujeriego, en 2021, un merengue fusionado con reguetón. Y un año más tarde, sonó Jordan, su canción más escuchada en Spotify, con más de 520 millones de escuchas.

Este año nació su primer álbum, que huele a barrio, a eso que Ryan llama el ghetto, donde la violencia era tan común como los anhelos de sus jóvenes.

SEMANA: Colombia vive hoy una euforia por cuenta de la gran participación de la selección Colombia en la Copa América. Y usted le puso banda sonora a ese sueño: El ritmo que nos une. ¿Cómo nació la canción?

Ryan Castro: La canción nació del amor por el fútbol. Y la selección Colombia es un símbolo que nos une, a pesar de cualquier adversidad, tristeza o alegría que estemos viviendo como país. Y un día con SOG, artista urbano, unimos el sonido clásico del reguetón que me caracteriza, y quisimos agregarle instrumentos de la música colombiana, y creamos esta pista. La verdad, cantarla con Luchito y Juanfe fue un honor, porque este par de cracks en realidad lo hicieron muy bien.

Ryan Castro es el cantante de la canción oficial de la Selección Colombia. | Foto: Tomada de Instagram @ryancastrro

SEMANA: Ahora mismo usted está en Estados Unidos acompañando a la selección. ¿Cómo ha sido esa vivencia con los jugadores, percibiendo el ambiente de los hinchas?

R.C.: La verdad es que hay una emoción muy grande ahora mismo. Estos jugadores nos están representando de tal manera que no solo nosotros los colombianos estamos emocionados, sino que muchos hinchas del fútbol en el mundo nos hacen fuerza para que ganemos. Y eso se nota en las calles en Estados Unidos, donde la gente de verdad está apoyando a estos jugadores, que son una familia. Yo los he acompañado porque son amigos, y la unión de grupo se nota en todo momento.

SEMANA: ¿Cómo pasó de ser un soñador de las calles del barrio Pedegral de Medellín a una de las voces con más fuerza de la música urbana hoy en día?

R.C.: Con el trabajo y el esfuerzo. Yo trabajaba muy duro para poder tener algo de dinero en los bolsillos, y la gran mayoría lo gastaba en la música. Cuando yo era adolescente, en el barrio donde crecí había mucha violencia. Obviamente, se veían mucho las drogas también. Cuando yo estudiaba había balaceras; cuando iba para el estudio, también había balacera. Pero cantar era mi sueño y la disciplina me llevó hasta donde estoy hoy en día. Nunca dejé de soñar, nunca le bajé a la energía y a la paciencia con la que hacía mi música.

SEMANA: ¿Qué recuerda de esos duros inicios, cuando cantaba en los buses a los 17 años?

R.C.: Esos momentos me enseñaron mucho. Hoy en día, yo hago cosas en los escenarios como cuando cantaba en los buses. Miro a la gente que está cerca, los señalo mientras canto, y eso les gusta a mis fanáticos ahora. Esos años fueron la verdadera universidad de la vida, porque aprendí a sobrevivir pese a las adversidades. No era fácil: a veces, los choferes de los carros no me dejaban cantar, esa era la parte difícil. Hoy estoy convencido de que lo más importante es siempre seguir luchando por los sueños.

SEMANA: Y de cantar en los buses, pasó a ser reconocido hasta por la revista Rolling Stone...

R.C.: La revista me incluyó en la lista Future 25. Y estoy muy emocionado porque es un listado muy selecto de 25 artistas que en realidad tienen un futuro gigante. Con cada escalón que voy subiendo, siguen creciendo los retos, y que me incluyeran en un listado tan importante me genera más responsabilidad para no fallarles a mis fanáticos.

SEMANA: Este año lanzó El cantante del ghetto, que se siente como un homenaje a esas calles que lo alimentaron como artista...

R.C.: Es mi primer disco, y por eso es tan especial. En realidad, fue difícil de hacer porque tenía demasiadas canciones por elegir. Pero al final las que lanzamos en el álbum tenían una razón de ser, pues el concepto de barrio se refleja en cada una de ellas. Este álbum viene de todas las historias del barrio y todo lo que yo crecí viendo y viviendo.

SEMANA: Este disco tiene colaboraciones con Peso Pluma, Myke Towers, Yandel, Jowell & Randy, Blessd, SOG, Zion y Arcángel, varios de los artistas que siempre admiró...

R.C.: Para mí fue un sueño cantar con estas estrellas que, antes que artistas y estrellas, son amigos y familia. Lo busqué hacer así porque la mayoría de mis canciones las pegué sin featuring, y por eso en este álbum quería tener colaboraciones de este nivel. Creo que fue muy emocionante para todos.

SEMANA: Hablemos de música: muchos aún cuestionan al reguetón y al trap por sus letras. ¿Cómo define usted realmente esta expresión musical?

R.C.: Creo que a los artistas urbanos son a quienes más critican por las letras. Pero la música urbana es una forma de expresión de la juventud, que simplemente refleja una forma de ver y sentir la vida. Siento que todas las expresiones musicales son válidas, y esta es una de ellas.

SEMANA: Este año es la primera vez de muchas cosas. Entre ellas, su primera gira en Colombia...