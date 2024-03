Ryan Gosling: por primera vez ‘Ken’ cantará en la gala de los Óscar, que se entregan este domingo

Cuando Barbie , fenómeno rosa de la cultura pop, fue nominada a ocho premios de la Academia incluyendo mejor película, el equipo de producción de la gala del Óscar sabía exactamente qué hacer: “Ryan Gosling interpretará I’m Just Ken por primera vez en vivo. Es algo que todos querrán ver”, dijo el director del programa, Raj Kapoor, a la agencia AFP .

Cada año, las cinco canciones nominadas al Óscar son interpretadas en vivo en la ceremonia televisada. Pero es poco frecuente que dos de estas melodías sean de la misma película. En este caso, Billie Eilish cantará What Was I Made For?, uno de los temas centrales de Barbie, la película que entregó además una exitosa banda sonora.