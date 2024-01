“No hay Ken sin Barbie”: Ryan Gosling lanza dura crítica después de que Margot Robbie no fuera nominada a los Óscar

Este jueves se conocieron los nominados a los premios Óscar 2024 y, como muchos esperaban, la Oppenheimer de Christopher Nolan, que narra la vida del padre de la bomba atómica, arrasó con la mayor cantidad de candidaturas, 13 en total, con miras a la ceremonia que tendrá lugar el domingo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

En las cuentas de otros estaba también que Barbie sumara varias nominaciones. Y consiguió ocho, incluso en la categoría más codiciada de todas: la de mejor película. También buscará pisar fuerte en la de Mejor actor secundario, donde compite Ryan Gosling, en su interpretación de Ken.

Barbie consiguió 1.400 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. | Foto: Warner Bros

Allí se medirá con Robert Downey Jr., por Oppenheimer; Robert De Niro por Los asesinos de la luna; Sterling K. Brown, por American Fiction, y Mark Ruffalo por Pobres criaturas.

Sin embargo, el actor y músico canadiense manifestó que quedó con un sabor agridulce tras conocerse la lista de los candidatos a los Óscar de este año.

A través de un comunicado, Gosling cuestionó que Margot Robbie, protagonista de Barbie, no estuviera nominada a Mejor actriz, y que también se excluyera a la directora de esta película, Greta Gerwig, que quiso llevar a la gran pantalla la historia de la muñeca más famosa del planeta.

“No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada... Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, aseguró Gosling.

El actor canadiense Ryan Gosling y la actriz australiana Margot Robbie llegan a la alfombra roja de Warner Brothers Pictures de 'Barbie' durante la CinemaCon 2023 en el Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 25 de abril de 2023. | Foto: AFP

Es que, si bien la figura de Margot Robbie está dentro de la nominación de Barbie a Mejor película y Gerwing en Mejor guión adaptado, las destacadas mujeres no compiten en sus categorías principales.

“Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por retratar a una persona plástica. muñeco llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada”, indicó Gosling en el comunicado difundido este martes.

Para el actor, “ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto”.

“Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores”, continuó Gosling.

Margot Robbie, protagonista y productora de Barbie. (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

“Dicho esto, estoy muy feliz por América Ferrera (quien fue nominada este año a “Mejor actriz de reparto”) y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora”, cerró.

Grandes directores como Oliver Stone han salido en defensa de Barbie: “La taquilla de Barbie ha impulsado muchísimo la moral en nuestra industria, algo que ha sido bien recibido. Deseo a Greta (su directora) y al equipo entero de Barbie mucha suerte en los Oscar”.