La lista completa de ganadores de los Premios Globo 2024: ‘Oppenheimer’ la gran vencedora de la temporada

Nina L. Diaz, Ben Richardson, Helen Mirren, David Glasser, Michelle Randolph, Brandon Sklenar, and Aminah Nieves at the 81st Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 7, 2024 in Beverly Hills, California. (Photo by Elyse Jankowski/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images) | Foto: Golden Globes 2024 via Getty Ima