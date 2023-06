Santiago Alarcón, en charla con Juanes, soltó confesión sobre duro momento con Chichila Navia: “No vamos a esconder eso”

Santiago Alarcón causó sensación entre sus fieles seguidores de las plataformas digitales con el lanzamiento de su formato Meterse al rancho, el cual es un pódcast en el que dialoga con toda clase de famosos sobre diversos temas. Este espacio funcionó para conocer anécdotas, experiencias e historias de los invitados, los cuales se sinceraron sobre sus realidades.

El actor llamó la atención con el proyecto audiovisual 'Meterse al rancho' - Foto: Instagram: @santialarconu

En esta ocasión, el protagonista de Garzón vive recibió en este proyecto a Juanes, quien quedó en centro de comentarios entre los usuarios de redes sociales por el lanzamiento de su reciente álbum Vida cotidiana. El cantante catalogó esta propuesta como el mejor disco de toda su carrera, brillando con las letras, ritmos y mensajes que hay de fondo.

En la entrevista, Juanes le comentó a Santiago Alarcón sobre su vida familiar, la relación con sus tres hijos y la estabilidad que ahora disfrutaba con Karen Martínez. En ese espacio fue cuando salió a la luz una confesión del actor, quien habló de su matrimonio con Chichila Navia, también reconocida artista colombiana.

Los actores llevan más de 20 años juntos. - Foto: Instagram @chichilanavia

“Con Cecilia...es que yo amo a esa mujer. Llevamos 22 años, peleamos como un berraco, hemos tenido un par de momento críticos y hoy día estamos en el mejor momento”, reveló el intérprete en sus declaraciones.

Santiago Alarcón hizo referencia al tema Gris, el cual integraba este nuevo álbum, y comentó sobre el recuerdo que le traía con respecto a su vida amorosa con la actriz. El colombiano mencionó que atravesó un momento complejo y acudió a terapia de pareja, asegurando que no iba a esconder esta realidad.

“Cuando escuché la canción ‘Gris’, del nuevo álbum, me acordé de que hace poco estuve en terapia de pareja con mi esposa, para que la gente sepa también, no vamos a esconder eso, y recuerdo que la psicóloga nos decía que dejemos de pensar en blanco o negro, lo que es bueno o malo: ‘Santiago, Cecilia [Chichila] vean otros colores, otras cosas’”, dijo Alarcón en este diálogo.

La pareja se ha mostrado muy unida en redes sociales. - Foto: Instagram @chichilanavia

“Soy de los que creen que los matrimonios duran hasta donde tienen que durar. Uno también la guerrea, uno está donde quiere estar”, afirmó el artista, dándole paso a Juanes para hablar sobre la terapia a la que fue él.

El cantante aseguró que fue donde una conocida que era psicóloga y le pidió un poco de asesoría para transmitir en sus canciones todo lo que pasaba en crisis amorosas y personales.

“Esa canción ‘Gris’… Yo también fui a donde una amiga nuestra, que es psicóloga, le dije que quería escribir sobre temas personales, pero no sabía cómo hacerlo. Ahí entendí un poco y me liberé de esas cosas. ‘Gris’ habla de este momento de crisis absoluta con Cecilia, en medio de todas esas discusiones que teníamos por lo de Luna y la covid, la forma de educar a nuestros hijos, cuenta esa historia. Yo a ella la amo, sé que ella me ama, era un momento en el que yo pensaba que hasta ahí llegamos. La respuesta a esa canción es otra que se llama ‘Cecilia’”, afirmó.

Juanes y Karen Martínez llevan más de 20 años en una relación sentimental (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

En esta charla con Santiago Alarcón, Juanes reveló por qué le dice Cecilia a su esposa en lugar de Karen Martínez, tal y como se le conoce en los medios. El cantante relató que pasaron varios meses hasta que se enteró, gracias a su suegra, que su pareja tenía este segundo nombre y decidió referirse a ella con este nombre.

Las risas y comentarios graciosos abundaron en esta entrevista, plasmando la realidad de los vínculos emocionales y sentimentales que existen, esquivando esa idealización de parejas o relaciones.