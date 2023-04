Chichila Navia reveló que Santiago Alarcón le ‘cayó' primero a su mejor amiga; al inicio no se llevaron bien

Cecilia Navia, conocida en los medios como Chichila Navia, y Santiago Alarcón se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula nacional, luego de celebrar más de 13 años juntos. Su paso por diversas producciones y proyectos cautivó a los televidentes colombianos, quienes aplauden el matrimonio que sostiene y la familia que conformaron con sus hijos.

Chichila Navia y Santiago Alarcón - Foto tomada de Instagram @chichilanavia - Foto: Instagram @chichilanavia

La pareja de actores conquistó a más de uno con el vínculo que generó desde hace muchos años, precisamente cuando coincidieron en temas de actuación. Los dos compartieron, crecieron y avanzaron juntos, al punto de que construyeron una familia y se consolidaron como una de las relaciones de famosos colombianos favoritas de los usuarios en redes sociales.

Recientemente, Chichila Navia y Santiago Alarcón fueron invitados a The Suso’s Show, donde hicieron un pequeño viaje por su vida, recordando su infancia, sus primeros acercamientos con la actuación y los instantes en los que se toparon por primera vez. Ambos artistas abrieron su corazón y le metieron humor para relatar cómo sucedió todo entre ellos.

Los actores llevan más de 20 años juntos. - Foto: Instagram @chichilanavia

De acuerdo con lo que quedó registrado, el presentador del formato de Caracol les mencionó las ideas que los dos tenían del otro cuando se encontraron en una actividad. Según las versiones, la actriz de Oki Doki no vio con buenos ojos a su también colega por ser muy prevenida, mientras que él la percibía como una “gomela”.

Chichila Navia y Santiago Alarcón soltaron algunos chistes sobre este encuentro, dando sus relatos de cómo fue que ocurrió todo en aquel taller al que asistieron. La artista, en medio de su versión, aseguró que su actual esposo le ‘cayó’ a su mejor amiga en ese entonces, por lo que no le entró en gracia.

La actriz recordó cómo fue el primer momento en que se conoció con su actual esposo - Foto: Instagram @chichilanavia - Foto: Foto: Instagram @chichilanavia

“Es que me asustó. Yo iba a ver una muestra de actuación en el taller que iba a tomar y me fui con mi mejor amiga y este trato de caerle a ella. Era una de Oki Doki, María Angélica, Cominito. Íbamos hacia el baño, se acercó él con su acento paisa y le dije: Perdón, estábamos yendo al baño, con permiso. Me odio por eso, después me la cobró”, mencionó.

“Él sí se acordó de eso, yo no”, agregó en la charla, dándole paso a su esposo para que contará cómo lo todo en esa época.

Santiago Alarcón puntualizó en que su compañera sentimental relató las cosas como eran, pero le faltó detallar que ella lo miraba de arriba abajo cuando él se les acercó para hablarle a María Angélica Duque, también integrante de Oki Doki.

“Cuando yo vi entrar a ‘Cominito’ dije: ‘¿Qué es todo eso?’, y no sé de dónde saqué fuerzas para ir a caerle y entonces fui y le dije: ‘Hey mi amor, qué más, bien o qué, es que somos de Medellín y venimos pues como a conocer un lugar como para ir a rumbear, ¿ustedes qué saben? Me miraba de arriba abajo y se llevó”, afirmó, desatando risas en los presentes del set.

Santiago Alarcón habló de cómo fue el encuentro con Chichila Navia. - Foto: Instagram @santialarconu

Aunque todo quedó en este encuentro, ambos se volvieron a topar, días después, en un taller de actuación al que asistieron, dándole paso a una situación incómoda. En un ejercicio que se planteó, el protagonista de la telenovela de Jaime Garzón tomó el impulso y le ‘cantó la tabla’ a Navia, quien también fue reprochada por los otros cuatro amigos del actor.

“El primer ejercicio fue una mesa redonda, éramos como 20 y Alfonso Ortiz, que en paz descanse, nos dijo que sacáramos a la persona que quisiéramos y le dijéramos algo que no nos gustaba, y yo dije: ‘Este es mi momento’. Fui el primero que me paré y dije que a ella, y la señalé y le dije que quién se creía y, luego pasaron mis otros 4 amigos paisas que también le dijeron lo mismo”, comentó el artista, a lo que su esposa agregó: “No fue solo él, fueron los cinco paisas. Todos y yo decía: ‘¿yo qué hice?’”.

Los dos colombianos sostuvieron una conversación después de dicha actividad, resolviendo ese pleito que se generó por comunicación y la coincidencia en el otro evento. Cada uno expuso su punto, entendiendo que fue un tema de percepción.

Actualmente la pareja ya cumplió 23 años de estar juntos, por lo que fue aplaudida por el público del programa de Caracol.