Sara Uribe contó la razón por la que tuvo que separarse de su hijo: “Voy a hacer lo que Dios me diga que haga allá”

La ex Protagonistas de Novela Sara Uribe, acabó con las dudas y, a través de sus redes sociales, confirmó que será parte de la parrilla de celebridades que estarán en la nueva versión de La isla de los famosos, reality del Canal RCN.

La paisa aseguró, a través de su cuenta en Instagram, que emprenderá esta nueva aventura luego de haber participado en una experiencia similar cuando hizo parte del programa que buscaba nuevos talentos para la pantalla chica en 2012.

Ahora, 10 años después, la ex de Freddy Guarín enfrentará ese reto impulsada, según ella, por el amor de su hijo, a quien tendrá que dejar con su familia mientras se adelantan las grabaciones de este programa que serán fuera del país.

En Instagram, Uribe aseguró que tiene muchas ilusiones de lo que pueda pasar en este reality que pondrá a prueba la resistencia física y emocional de ella y sus compañeros, quienes tendrán que superar diferentes pruebas para poder conseguir alimento y alargar su permanencia en la isla.

“Hoy es un día muy especial para mí. Les cuento que estoy en el aeropuerto porque voy a un reality que se llama ‘La isla de los famosos’, y hace diez años estuve en uno que se llama Protagonistas de nuestra tele”, aseguró la antioqueña.

“Hoy me tocó despedir a mi hijo, pero no saben la fuerza que me dio y el empuje que tengo. Voy feliz, motivada, llena de ilusiones. Voy a hacer lo que Dios me diga que haga allá. No sé para qué me está llamando, no sé, pero estoy muy feliz de vivir esta experiencia”, agregó la presentadora.

Sobre lo que sus seguidores y televidentes se encontrarán en esta nueva versión, Uribe aclaró que está dispuesta a sortear cualquier prueba, en especial las que exigen aguantar hambre, algo que caracteriza a este formato de supervivencia.

“Me voy a tomar una sopita porque de pronto voy a aguantar mucha hambre en esa isla, pero, pues, tampoco. Les voy a ir contando hasta que me quiten el celular porque me lo van a quitar, no puedo hablar con nadie. Solo puedo llevarme una pinta que tengo puesta y otra que llevo en el morral”, indicó la celebridad paisa.

Así luce Sara Uribe a sus 32 años

Desde el fin de semana el nombre de Sara Uribe, modelo e influenciadora antioqueña, no ha dejado figurar en los portales de entretenimiento. La razón de su protagonismo se debe a que el lunes 28 de noviembre, la reconocida mujer de la farándula colombiana cumplió 32 años.

De hecho, hace unos días, hubo una confusión sobre cuántos son los años que tiene Sara, ya que en el popular sitio web Wikipedia el año de su nacimiento estaba modificado, así que la suma daba 35 años de edad, cuando son menos. Sin embargo, al ser un espacio que puede ser intervenido por los usuarios digitales, ya se hizo la corrección.

Uno de los recientes post que subió la modelo fue luciendo lencería oscura, lo que hizo que los cibernautas no paparan de comentar la fotografía. Pero eso no es todo, para darle la bienvenida a sus 32 años, durante el fin de semana Sara Uribe estuvo de fiesta en una discoteca ubicada en la ciudad que la vio nacer.

Junto a varios influenciadores y figuras públicas, la ex Protagonista de Novela fue el centro de atención de la celebración en la que estuvo tocando el Dj y productor Fumaratto. No obstante, la antioqueña solo había hecho publicaciones a través de historias de Instagram mostrando parte de sus vivencias en el evento de su cumpleaños, pero en su biografía no había subido ningún post hasta hace unas horas.

En las más recientes interacciones de Sara Uribe, la famosa subió un carrete de instantáneas que dan muestra de cómo lució en su cumpleaños número 32. Aunque su cabello siguió conservando el mismo look de tonalidad rojiza con toques naranjas, su maquillaje y vestuario causaron impacto en las redes.

En esta oportunidad, la modelo se puso un vestido strapless negro de cuerina ceñido al cuerpo, con amarres, y una botas puntudas de estilo mexicano que van hasta la rodilla. En cuanto al aspecto de su rostro, Sara Uribe optó por enmarcar sus cejas por completo, dar volumen a sus pestañas para incrementar la expresión de su mirada de ojos verdes y el labial que utilizó fue de tonalidad rosa suave.