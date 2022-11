La sensual foto con la que Sara Uribe deleitó a sus seguidores

Sara Uribe es una de las figuras públicas más seguidas en las redes sociales por el contenido que comparte, en donde muestra sus atributos físicos y su estilo de vida. Usualmente, la antioqueña se roba la mirada con cada foto que publica en Instagram y una vez más logró ser tendencia debido a su sensualidad.

La expareja sentimental del jugador de fútbol Freddy Guarín, con quien tiene un hijo, acumula millones de fanáticos en internet, quienes la elogian hasta más no poder. Desde hace un tiempo, Uribe cambió su look y el color de su cabello pasó de rubio claro a un rojizo con tintes naranjas, por lo que recibió cientos de comentarios.

Asimismo, causó imparto en las plataformas por su maquillaje a comienzos de octubre, como también por sus mensajes sobre la crianza de los padres de familia y su vida amorosa. Respecto a lo último, por meses el tema de si la famosa de la farándula colombiana tiene pareja fue portada de los portales de chisme y entretenimiento, aunque la modelo detalló que no tiene una relación sentimental con ningún hombre en el momento.

Entre sus apariciones más recientes, Uribe mostró que está de cumpleaños este lunes, aunque lo celebró el fin de semana pasado yendo de fiesta y compartiendo con sus amigos y allegados. Por otro lado, sorprendió a los internautas con una fotografía en la que luce una sensual lencería oscura.

No hay instantánea de Sara Uribe que no llame la atención de los usuarios digitales, por lo que en esta ocasión la exprotagonista de Novela dejó a más de uno con la boca abierta, luego de que subió un post en el que aparece de espaldas, con un conjunto de lencería negro y mirando hacia el horizonte. Además, en sus manos la celebridad sostiene una levantadora de terciopelo.

“Mor, pa’ que no me olvides pues”, escribió la host de TV que no ha vuelto a aparecer en la pantalla nacional.

Al ser una foto en la que se denota la belleza de la colombiana, además de que el conjunto de ropa íntima tiene transparencias, muchos de sus seguidores en Instagram no dudaron en comentar la fotografía.

En diferentes oportunidades, Sara ha tenido que hablar sobre las críticas que recibe en redes sociales y ha dicho que no le afectan. Por lo tanto, a pesar de que en el reciente post hay uno que otro comentario de haters, son más los mensajes de elogio y admiración que se pueden leer en la famosa plataforma.

“La mujer más linda, hermosa, preciosa, elegante y atractiva que tiene Colombia”; “En tus miradas mis labios empiezan a escribir melodías y versos para ti”; “Eres muy bella y aparte de eso muy trabajadora, barraca y fuerte... Te mereces lo mejor del mundo”; “Difícil de olvidarse de ti, si eres un encanto de mujer”; “Diablos, señorita para bella”; “la belleza colombiana en una sola foto”, son un par de los comentarios que se pueden interpretar en el perfil oficial de la también influencer.

A continuación, la foto con la que Sara Uribe deleitó a sus seguidores: