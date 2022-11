Sensual video de Sara Uribe hizo que Luisa Fernanda W se preguntara “por qué le gustan los hombres”

Hablar de mujeres colombianas que tengan una gran cantidad de seguidores en redes sociales, y que sea de las más populares en las plataformas, implica mencionar a la creadora de contenido e influenciadora Luisa Fernanda W. Recientemente, la joven dio a luz a su segundo hijo Domenic, que tiene junto a su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Por su parte, Sara Uribe se convirtió en una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de las redes sociales, debido a distintos detalles de su vida personal que salieron a la luz. Su trabajo, su belleza y algunas situaciones fueron centro de opiniones entre los curiosos, quienes suelen criticarla por las decisiones que toma en su presente.

Ahora ambas famosas están dando de qué hablar gracias a una curiosa reacción que le realizó la influencer a un candente video publicado por la modelo. Sara compartió una grabación donde aparece con un sensual y llamativo conjunto de lencería, acompañado del siguiente texto “Esto que viene está…🔥”, y de fondo sonaba la canción Gatúbela de Karol G.

Sin duda alguna, los comentarios y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. “Dios mío que monumento de mujer”, “Nenaaaa calma ese fuegoooo”, “Uf mucho con demasiado”, “🔥🔥🔥🔥 su escultura es única eres la envidia de muchas mujeres cosita rica”, “Hermosa Sarita disfruta el tesoro de la juventud. Dios te bendiga 🙏”, “El set es perfecto su ropa es perfecta su belleza es única”, “HERMÓSAAA CABALLÓTA. HEMBRÓTA PRECIOÓSA.ADELÁNTE❤️❤️❤️”, entre muchos otros.

Pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de la generadora de contenidos Luisa Fernanda W, quien escribió: “Yo no entiendo por qué nos gustan los hombres 😍”, la cual generó reacciones entre los fans: “totalmente de acuerdo”, “mi sexualidad dudosa en este momento”, “que sabias palabras” y algunos otros pasados de tono.

Sara Uribe desmiente que tenga prótesis en sus glúteos, pero confiesa dónde sí tiene retoques

La modelo Sara Uribe dio a conocer que no tiene implantes en su cola, inquietud que a lo mejor rondaba en la cabeza de sus 6,8 millones de seguidores en Instagram. Por el contrario, reconoció que sí tiene implantes en otras partes de su cuerpo. ¿Por qué lo hizo?

Todo comenzó cuando un fanático de la ganadora de Protagonistas de nuestra tele 2012 le preguntó si había tenido síntomas del síndrome de Asia por sus implantes, a lo que ella respondió: “No tengo ni biopolímeros ni síntomas por mis prótesis. Amo mis prótesis y no me las quitaría a no ser que fuera estrictamente necesario”.

Fue esa respuesta, en una historia en Instagram, la razón por la que algunos preguntaron si tenía prótesis en la cola, dado que no lo aclaró. Pues bien, con otra historia entre emojis de risa, respondió cuál es su situación con los implantes.

“Hoy subí esta historia y he recibido mensajes preguntándome que si tengo prótesis en la nalga. Y no. No tengo. Mi nalga es mía. Cuando hablé de prótesis me refería a prótesis mamarias, porque yo sí tengo implantes en los senos”, respondió la también presentadora de televisión.

Según ella, está feliz con sus prótesis, en especial porque no ha tenido complicaciones en salud por cuenta de ellas, de ahí que no tenga contemplado retirarlas.

“El síndrome de Asia (que era la pregunta que me estaban haciendo) es una patología que está acompañada por muchos síntomas corporales y emocionales y se cree que es por las prótesis mamarias. Yo no he sentido nada raro por ahora y sigo con mis senos igualitos, con prótesis y estoy feliz. Me encantan”, agregó.

En cuanto al síndrome de Asia al que hizo alusión Sara Uribe, es considerado “como un grupo de enfermedades mediadas por una reacción inmunológica secundaria a la exposición a adyuvantes, generando múltiples síntomas, los cuales remiten posteriormente al retiro del agente causal”, de acuerdo con un artículo científico publicado por la Revista Colombiana de Cirugía Plásticas y Reconstructiva.