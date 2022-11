Luisa Fernanda W habló de su peso tras dar a luz a Domenic

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido con más alcance en las redes sociales. Recientemente, la influenciadora dio a luz a su hijo Domenic. Este es el segundo bebé que tiene junto al cantante de música popular Pipe Bueno.

Hace dos días la pareja compartió a través de sus redes sociales un video en el que hablaban sobre cómo había sido el proceso para darle la bienvenida al mundo a su segundo hijo. También ha causado mucha curiosidad entre los seguidores de la joven cómo ha hecho para mantener su figura.

A través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores los kilos que había subido por cuenta de su embarazo. La influenciadora dio a entender que su recuperación tras el parto ha sido satisfactoria y ha contado con la ayuda de enfermeras que le ofrecieron algunas recomendaciones para evitar el sangrado.

La ‘influencer’ subió unos kilos cuando estaba en embarazo

Con respecto a su peso, lo que dijo fue que durante todo el proceso subió cerca de 9 kilos. “No sé cuándo comenzaré el proceso de bajarlos. Estoy muy ansiosa por iniciar el proceso de ejercicios, pero no, todo a su momento, cuando el doctor me lo indique; por ahora, así como me ven”, dijo a través de las historias.

Además, en un reciente reel también envió un poderoso mensaje sobre su recuperación, pues manifiesta que quiere estar muy bien en el menor tiempo posible para dedicarse al 100 % a sus hijos. “Cuando nos convertimos en madres todo gira alrededor de nuestros hijos y a veces, sin querer, podemos descuidarnos un poco a nosotras mismas, y por esa razón empiezan algunos complejos, empezamos a sentirnos muy diferentes y, claro que estamos diferentes, cambiamos para darle vida a un ser humano”, escribió.

La paisa les envió un mensaje a todas las mujeres. “La invitación es a cuidar de nosotras mismas, nuestro cuidado es tan importante como el de nuestros hijos. Párate y cambia tu semblante, créeme que cuando cuidas de ti misma cambia toda tu atmósfera. A veces no es fácil, pero póntelo como reto, ¡hazlo por ti! Mamá feliz, familia feliz ♥️Pd: Recuerda que todos los procesos son diferentes. ♥️”.

Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, es un bebé canguro

Luisa Fernanda W continúa publicando cómo avanzan los días tras el nacimiento de Domenic, el segundo de sus hijos con el cantante Pipe Bueno, y, entre otras, contó por qué es un bebé canguro, como lo dejan ver algunas historias compartidas en Instagram.

La influenciadora explicó que Domenic nació tres semanas antes de lo esperado, por fortuna bien de salud, pero algo bajo de peso, razón por la cual tanto él como el artista de música popular deben mantenerlo la mayor parte del tiempo posible entre su pecho.

“Con Domenic estamos en un plan canguro, les cuento que Domenic nació muy bien de salud, perfecto gracias a Dios, nació de 37 semanas, que se supone que 37 semanas es un bebé a término, pero nació un poquito bajito de peso. El plan canguro es para ayudar a que gane ese peso rápido entonces sí, lo tenemos cangurito. Estamos veinticuatro siete con él así, pero yo estoy feliz de tenerlo aquí conmigo en el pecho, entonces no lo turnamos entre Pipe y yo”, contó.

A Luisa Fernanda W, que suma más de 17 millones de seguidores en Instagram, un fanático le preguntó si es difícil ‘cangurear’ después de haber dado luz mediante una cesárea, pero ella, de nuevo, afirmó que es una experiencia que le llena, lo mismo a su pareja.

“Es de aceptarlo, es lo que me tocó, le pongo buena actitud. A veces no es fácil ponerle buena actitud a todo, pero es que si uno no le pone buena actitud a todo entonces, ¿quién más? Aparte que en lo personal, me ha parecido que el tema de ‘cangurear’ un bebecito es demasiado divino, es una conexión bella y que el padre pueda hacer parte de la experiencia es muy bonito. La verdad, me ha ido bien a esta hora”, agregó.