Sara Uribe encendió los rumores de nuevo romance con un cantante urbano por su cercanía

Este lunes, la influencer y modelo antioqueña Sara Uribe está de cumpleaños. Sin embargo, para darle la bienvenida a sus 32 años, lo celebró durante el fin de semana al lado de sus amigos y seres queridos.

Desde Medellín, ciudad donde vive junto a su hijo Jacobo, la mujer de la farándula colombiana compartió varios fragmentos en redes donde mostró que estuvo en una discoteca junto a un par de celebridades reconocidas en el país, como su compañera en Protagonistas de Novela Manuela Gómez, la Dj y empresaria Marcela Reyes, entre otras.

No obstante, las miradas se fueron directamente a la festejada en el momento en el que también compartió con Naldy, el cantante de reguetón quien hace poco terminó una relación sentimental con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Aunque Naldy es reconocido por su trabajo musical, hace unas semanas su nombre figuró tras confirmar que finalizó su unión con Merlano, además la misma influenciadora dio a conocer que, al poco tiempo, decidió volverle a dar una oportunidad a su corazón, pero esta vez al lado del streamer antioqueño WestCol.

No obstante, parece que el artista también se encuentra compartiendo con nuevas personas, como Sara Uribe.

Aunque no paran las especulaciones por parte de los cibernautas de que la modelo y el cantante están saliendo, lo cierto es que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Aun así, nuevamente empezaron a resonar los rumores tras la publicación de un video en el que Naldy y Sara se ven muy cariñosos.

A través de su perfil oficial de Instagram, el intérprete de Guatapé subió un fragmento audiovisual en el que felicitó a la modelo antioqueña por su cumpleaños. La dupla de figuras públicas aparecen juntos, sentados y Naldy le dijo algo a Uribe en su oído, por lo que la también creadora de contenido se intimidó un poco y soltó una carcajada.

En adición, el cantante escribió un mensaje para la exprotagonista de Novela: “Feliz Cumpleaños. Qué chimba conocer esta mujer tan auténtica y real, te mereces todas las bendiciones en tu vida”.

En ese sentido, se puede leer que el hombre, en el poco tiempo compartido con Sara, le ha cogido cariño, pero ninguno de los dos ha dicho si es de amistad o algo más.

A continuación, la publicación del exnovio de Aida Victoria Merlano felicitando a Sara Uribe:

Sara deleitó a sus seguidores con sensual foto

No hay instantánea de Sara Uribe que no llame la atención de los usuarios digitales, por lo que en esta ocasión la exprotagonista de Novela dejó a más de uno con la boca abierta, luego de que subió un post en el que aparece de espaldas, con un conjunto de lencería negro y mirando hacia el horizonte. Además, en sus manos la celebridad sostiene una levantadora de terciopelo.

“Mor, pa’ que no me olvides pues”, escribió la host de TV que no ha vuelto a aparecer en la pantalla nacional.

Al ser una foto en la que se denota la belleza de la colombiana, además de que el conjunto de ropa íntima tiene transparencias, muchos de sus seguidores en Instagram no dudaron en comentar la fotografía.

En diferentes oportunidades, Sara ha tenido que hablar sobre las críticas que recibe en redes sociales y ha dicho que no le afectan. Por lo tanto, a pesar de que en el reciente post hay uno que otro comentario de haters, son más los mensajes de elogio y admiración que se pueden leer en la famosa plataforma.

A continuación, la foto con la que Sara Uribe deleitó a sus seguidores antes de cumplir años: