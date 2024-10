¿Se arrepiente? Ilenia Antonini habló de famoso ‘reality’ y expuso a jurado que la “ninguneó”

Ilenia Antonini habló de La Voz Kids y de por qué se arrepintió de participar

En una de las entrevistas que Ilenia concedió, tras su eliminación de MasterChef, habló de las cosas de las que se arrepiente de haber hecho durante su carrera artística que empezó muy joven y justamente aseguró que fue La Voz Kids el formato que se arrepiente de haber hecho, ya que considera que no lo hizo en una edad adecuada, ya que solo tenía 14 años y no tenía madurez suficiente ni mental ni vocalmente.

Sin embargo, esto no fue lo único que hizo que Ilenia recuerde con dolor este programa, pues a pesar de sus grandes esfuerzos por destacar y esperar que en especial uno de los jurados se volteara y le diera el sí, esto no pasó.

La italo-colombiana aseguró que siempre tuvo la esperanza de que su mentor en el programa fuera el maestro Andrés Cepeda, pero no se giró, por lo que su sueño no se cumplió.

“Hice muchas audiciones para llegar a la audición a ciegas, y me moría de ganas porque se volteara Andrés Cepeda, pero nada, me dolió. Al final, solo Maluma se volteó. Al menos entré, pero en la primera batalla salí, y fue un periodo muy corto que me dio muy duro”, dijo.