¿Se despidió? Este fue el último mensaje de Maryam Gómez en Instagram: “Me siento orgullosa y satisfecha”

Como si fuera una despedida, Maryan no se guardó ningún sentimiento y expresó todo el agradecimiento por el gran giro que dio su vida entera: “De haber cambiado mi vida y ver una nueva faceta de mi, donde pude aprender que puedo llegar donde siempre he deseado de corazón con la mayor perseverancia y sin nunca dudar de mí y mis capacidades” , agregó.

Además, hizo la especial petición de no lanzar acusaciones ni versiones no confirmadas sobre lo ocurrido: “Sabemos que todos quieren saber qué pasó, pero agradecemos un poco de prudencia y discreción. No especulen, no tejan versiones sobre lo sucedido [...] Cuando todo se aclare y tengamos tiempo de despedirla, seguro se enterarán de las versiones oficiales que se logren dar”, dijo.

Excompañero de Maryam Gómez expuso su último chat con la deportista

“Hace poco sentí que algo no andaba bien contigo y me preocupé por ti (...) Poco después, te fuiste. Había prometido ir a visitarte hoy, pero nunca imaginé que sería en estas circunstancias... Me duele profundamente pensar que te fuiste sintiendo que no eras importante para nadie, pero siempre estuve ahí para escucharte. Te extrañaré mucho. La gente nunca supo apreciar el inmenso corazón que tenías. Me consuela recordar que siempre estabas disponible para quienes te necesitaban, lista para ayudar. Nos veremos en otra vida, donde recibirás todo el amor que el mundo te negó”, escribió Carballo tras la conversación con Gómez.