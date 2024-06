¿Seguirán sus pasos? Hijos de Pipe Bueno sorprendieron cantando una de sus canciones

Pese a que en una reciente entrevista en el pódcast ‘La sala de Laura Acuña’, la prometida de Pipe Bueno reveló que hace algunos años no estaba en sus planes ser madre, la llegada de Máximo y Domenic le han cambiado la vida, pues en varias ocasiones ha señalado lo feliz que le hace compartir tiempo con ellos diariamente y observar cómo se desenvuelven en su proceso de aprendizaje.

Hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno muestran su talento para la música

Máximo y Domenic enternecen en las redes sociales al mostrar su interés por el género popular

“No puede ser, ¿qué es esto tan tierno? Me tienen enamorada”, “el video menos anticonceptivo de Luisa Fernanda W”, “¿existen niños más lindos que los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno? No creo”, “jajaja qué cositas tan hermosas, me encantan” y “quiero tener hijos y que sean como los de Luisa Fernanda W”, son algunos de los comentarios que sobresalen.