Shakira, de la risa al llanto: después de brillar en los Latin Grammy, enfrenta a la justicia en España por sus líos con Hacienda

La reciente edición de los premios Latin Grammy dejó a Shakira como una de las grandes ganadoras de la noche en Sevilla, la ciudad española en la que se realizó la versión de este año. La estrella colombiana se llevó a casa tres de los más importantes premios: ‘Canción del Año’ y ‘Mejor Canción Pop’, con la Bzrp Music Session, Vol. 53, que grabó junto al productor argentino Bizarrap, y Mejor interpretación de fusión urbana por TQG, a dúo con Karol G.

Es que este 2023 ha representado un renacer para Shakira, después de un año personal turbulento que incluyó su sonada separación de Gerard Piqué, tras doce años de relación y dos hijos. Y demostró que sigue reinando en la industria de la música. Sin embargo, desde este 20 de noviembre la colombiana tendrá que apagar la música para sentarse en el banquillo de los acusados y comparecer ante la justicia española.

Shakira y Bizarrap ganaron en las categorías ‘Canción del Año’ y ‘Mejor Canción Pop’, con la Bzrp Music Session, Vol. 53. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

Un tribunal de Barcelona la espera este lunes para el inicio del juicio por su presunto fraude fiscal de casi 14,5 millones de euros (15,75 millones de dólares), por el que la Fiscalía pide para ella una pena de más de ocho años de prisión y una multa de 23,8 millones de euros.

En julio, además, el Ministerio Público le interpuso una nueva querella por otras supuestas irregularidades tributarias.

La artista, de 46 años, no oculta que acaba de atravesar un periodo muy complicado, en el que los litigios fiscales se sumaron a su mediática ruptura el año pasado con el exjugador del FC Barcelona. “En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”, confesó en septiembre del año pasado a la revista Elle.

Y así fue. En enero de este vaño llegaría el lanzamiento de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, una suerte de catarsis sobre su separación, creada junto a Bizarrap, que se convirtió de inmediato en éxito mundial y devolvió su carrera a la primera línea internacional, junto a colaboraciones con estrellas como Karol G y Ozuna.

Con cientos de millones de reproducciones entre Spotify y YouTube, el tema que ha popularizado estrofas como “a ti te quedé grande” o “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue coronada este jueves como Canción del año en los Grammy Latinos.

Shakira realizó una emblemática presentación junto a Bizarrap (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

“Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz”, afirmó Shakira al recibir el galardón. “En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, zanjó emocionada.

De Barranquilla al mundo

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, en una familia de clase media, de padre de ascendencia libanesa y madre colombiana con raíces catalanas. De carácter hiperactivo, desde niña mostró fascinación por el canto y el baile.

Tras debutar con unos primeros álbumes adolescentes, su primer gran salto se produjo en 1995 con el álbum Pies descalzos, con aire rockero.

Más tarde, con Emilio Estefan como nuevo productor, subiría otro escalón con ¿Dónde están los ladrones?, de 1998, en el que ya exhibía una hábil combinación de estilos y le valió múltiples reconocimientos.

Con apenas 22 años, Shakira era ya una de las mayores estrellas de América Latina, despertando incluso el aplauso de su compatriota Gabriel García Márquez.

“La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad, con una sensualidad inocente que parece inventada por ella”, afirmó el Premio Nobel de Literatura en un perfil publicado en 1999 en la revista Cambio.

En los primeros Grammy Latinos celebrados fuera de Estados Unidos, Karol G, Shakira y Natalia Lafourcade fueron las grandes triunfadoras de la noche, al obtener 3 estatuillas cada una, acompañadas de Bizarrap y Edgar Barrera, que también lograron 3 premios. (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images) | Foto: Getty Images

En la cima del éxito

Animada por Gloria Estefan, Shakira dio el salto al inglés y a finales de 2001 ingresó en el circuito mundial del pop con su álbum bilingüe Laundry service. Su tema más destacado, Whenever, wherever, pasaría seis meses en los primeros puestos de una treintena de países.

Ahora con el pelo rubio, la Shakira del nuevo milenio no dudó en mezclar salsa, merengue y RnB con electro o influencias hip hop. Con una carrera cada vez más global, la colombiana se convertiría en la única cantante en actuar en tres Mundiales de fútbol, aunque sería el de Sudáfrica-2010 el que marcaría su vida personal.

Durante la grabación del video del famoso Waka, Waka, himno de aquella Copa del Mundo, conoció a su futura pareja, y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

A pesar de la preocupante pérdida de voz que sufrió en 2017 —debido a una hemorragia en las cuerdas vocales por la que tuvo que aplazar una gira mundial—, en 2020 llegaría otro hito de su carrera: su actuación junto a Jennifer López en el show del medio tiempo del Superbowl.

Sus problemas con Hacienda en España

Poco después, arrancaría su periodo más complicado a nivel sentimental y legal, del que afirma haber salido tras afincarse con sus hijos en Miami hace unos meses.

“Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es Estados Unidos”, explicó esta semana en la revista ¡Hola!.

Sasha Piqué Mebarak, Shakira y Milan Pique Mebarak en la ceremonia de los premios Latin Grammy 2023. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

Buscando huir del desamor de su ruptura con Gerard Piqué, la colombiana se radicó en Miami dejando atrás un primer proceso en el que se le acusa de no haber pagado cerca de 14 millones y medio de euros, entre 2012 y 2014, al evitar el pago del Impuesto sobre el Patrimonio.

Los abogados de la artista, que alegan que la cantante no vivió en Barcelona en ese periodo sino en Bahamas, se movieron rápido y, un año atrás, en un intento por negociar, propusieron al ente acusador un acuerdo (una rebaja a cambio de admitir los hechos), pero el esfuerzo resultó infructuoso: la Fiscalía pidió más de ocho años de cárcel por un total de seis delitos contra Hacienda Pública.

En septiembre pasado, las cosas se complicaron aún más. Nuevamente la Fiscalía la acusó de defraudar presuntamente otros 6 millones de euros, esta vez en 2018, cuando ya residía en España con Piqué. La Fiscalía no tuvo palabras amables: acusó a la colombiana de evasión mediante un “entramado de empresas” que la llevó a “simular” la cesión de sus derechos a empresas ‘de papel’.