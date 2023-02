Shakira y Piqué: ¿cuántos años cumplen la barranquillera y el ex-Barcelona este 2 de febrero?

La separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué sigue desatando polémica en el mundo; desde que se supo la ruptura entre las dos celebridades, mucho se ha indagado sobre Clara Chía, a quien señalan como la mujer con la que el ex Barcelona engañó a la barranquillera.

Así mismo, el tema ha estado en oídos del planeta entero gracias a las canciones que la colombiana le ha compuesto a su expareja a ya la propia Chía; la última de ellas, la Sesión #53, en la que junto al productor argentino Bizarrap lanzaron un éxito mundial que arrasó en reproducciones y que obtuvo importantes cifras gracias a las menciones directas que le hizo a Piqué y a su nueva pareja.

Sin embargo, y en medio de todo este escándalo que le ha significado millonarias ganancias a la colombiana gracias a sus nuevas producciones, hay un dato que muchos de sus seguidores no conocen y es que tanto ella como su expareja cumplen años el 2 de febrero.

La colombiana Shakira nació el 2 de febrero de 1977. - Foto: @somosshakifans

¿Cuántos años cumplen Shakira y Piqué?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla un 2 de febrero del año 1977 y este 2023 celebra su cumpleaños número 46; a lo largo de su vida la artista ha acumulado grandes éxitos y ha sido protagonista en el mundo de la música, no solo por sus canciones, sino por ser una de las cantantes con más impacto a nivel mundial, algo que le ha valido invitaciones al Super Bowl y a la inauguración y clausura de varios mundiales de fútbol.

Por el otro lado, Gerard Piqué Bernabéu nació el 2 de febrero de 1987 en Barcelona, España. Desde muy pequeño estuvo vinculado al club de sus amores, pero su debut como profesional se dio en el Manchester United, equipo que le dio rodaje y que en 2008, a cambio de 5 millones de euros, lo vendió al cuadro catalán, escuadra en la que estaría hasta su retiro en 2022. Este mes ajusta 36 años.

La diferencia de 10 años entre la cantante y el ahora empresario llamó mucho la atención cuando se dio a conocer su relación; sin embargo, esto no fue impedimento para que estuvieran juntos por 12 años y tuvieran a Milan y Sasha, sus dos hijos.

Piqué nació el 2 de febrero de 1987, 10 años después de Shakira. (AP Photo/Manu Fernandez) - Foto: AP/Manu Fernández

El drama antes de ‘El dorado world tour’

Shakira se ubicó como una de las artistas más comentadas de 2022, debido a toda la situación personal que atravesó en su vida personal con Gerard Piqué. La pareja terminó su relación amorosa y tomó caminos distintos, quedando en el centro de distintas noticias de la prensa internacional.

Pese a que las miradas de miles de personas se ubicaron en los actuales roces que tuvieron el exfutbolista y la cantante por sus hijos, varios fanáticos de la colombiana aún recuerdan el crudo momento que pasó en 2017, cuando se le juntaron diversos líos que la llevaron a colapsar.

Shakira quedó como protagonista de cientos de noticias en los medios, debido a una hemorragia que tuvo en su cuerda vocal derecha. La barranquillera estaba a semanas de iniciar su gira El Dorado World Tour, la cual visitaría varias ciudades y países.

De acuerdo con lo que reseñó El Comercio, la cantante estaba en sus prácticas para este ‘tour’, precisamente en octubre de 2017, cuando sintió una “ronquera inusual” que la llevó a recibir atención médica. La celebridad tuvo que anunciar la cancelación de este evento musical, publicando un comunicado oficial en el que explicaba “la pesadilla” que estaba atravesando.

Según recordó el medio en 2019, Shakira, en medio de la promoción artística de una cinta de su gira, mencionó en entrevistas lo duro que fue para ella afrontar esta piedra en el camino. La colombiana confesó que “había momentos en los que no podía salir de la cama” y “estaba muy deprimida”, por lo que sufrió muchos cambios en su realidad.

Esta información fluyó en una entrevista que concedió la artista pop al periódico británico The Guardian, donde también se sinceró respecto a la relación que sostenía en aquel momento con Gerard Piqué. La estrella internacional enfatizó en lo complicado que fue para ella quedarse sin voz y tener que hablar a través de señas, ya que sus hijos no sabían leer y la comunicación con el exfutbolista no era buena.

En el diálogo con el medio, Shakira aseguró que “nunca se había peleado tanto con su ahora expareja como aquel momento en el que no podía hablar”. La intérprete de Ojos así se sinceró y aceptó que su actitud en esa época no fue la mejor, al punto de que sacó “lo peor de ella”.

Shakira tuvo participación en una novela colombiana llamada El Oasis, emitida entre 1993 y 1994 en el país. - Foto: @somosshakifans

El deportista y la cantante atravesaron un complejo momento a raíz de los problemas en las cuerdas vocales de la celebridad. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

“Me convertí en una persona pesimista. Estaba amargada y era imposible estar cerca de mí. Gerard vio lo peor de mí”, mencionó la celebridad, agregando que el catalán bromeaba con: “siempre bromea que cualquiera quiere que su esposa se callara, pero cuando tuve que reservar mi voz, él se sintió como uno de esos exconvictos a quienes liberan y no saben qué hacer con la libertad”.

El Comercio agregó que uno de los momentos más complicados en la vida de ambos famosos como pareja fue cuando sostuvieron una pelea en un restaurante de Barcelona. La revista Cuore fue la encargada de develar detalles de lo sucedido, puntualizando en que el deportista llegó tarde a una comida familiar y la colombiana no evitó romper en llanto por lo que pasó.

“Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí, mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal de ahí y ponte a trabajar”, reseñó el medio, recordando lo que habría comentado Shakira en ese momento.