“Sí soy paranoica, pero no tanto”, dice Laura Tobón sobre la maternidad

Admite que es una mamá muy nerviosa. “Como cualquier mamá primeriza, soy sobreprotectora con Lucca. Me da miedo que se enferme, que se vaya a pegar, me dan miedo tantas cosas… Me da miedo no poder darle la alimentación que él necesita a través de la lactancia”, confiesa la modelo y presentadora.

Ella, que es muy activa en redes sociales, compartió recientemente uno de los mayores temores que ha vivido en la maternidad: enfrentar la enfermedad de su bebé. Lucca nació en diciembre y a los seis meses padeció crup, una infección de las cuerdas vocales y la tráquea, muy común en la infancia, pero que a muchos papás les genera bastante angustia.

En una de sus stories de julio, de su cuenta de Instagram, Laura Tobón pidió consejo a las mamás que ya supieran lidiar con este mal. “Por primera vez, mi Lucca está enfermito. Le dio una cosa que se llama crup. Yo acá, como mamá primeriza, aprendiendo todos los días sobre lo que les puede pasar a los bebés. El crup es una infección de las vías respiratorias superiores y, por tanto, le da como una tos perruna, dolor de garganta y mocos. La verdad ha sido tan duro verlo así. He sufrido más yo que él. Las mamás que han tenido a sus bebés así, cuéntenme. He llorado en estos días, nada más horrible que ver a un hijo enfermo. Jamás había tenido que sentir algo así”, comentó.

Sus seguidores estuvieron muy pendientes de ella y su bebé con mensajes positivos. Pasar por esto, le dejó a Laura una experiencia en blanco y negro. “Es el peor sentimiento que he tenido que vivir en mi vida. No es que sea algo que uno no puede manejar o que es incontrolable, simplemente ver a tu hijo enfermo es el sentimiento más feo que uno puede sentir”, afirma.

Y reconoce que, en esos temas, la situación es muy difícil. “Sí, soy muy nerviosa, y sí, soy paranoica. En algunas otras cosas soy un poquito más tranquila, por ejemplo, cuando él está con otras personas, aunque no esté yo; también he sido tranquila a la hora de viajar. Gracias a Dios me lo he llevado siempre a todos lados; entonces, por ese lado, soy ‘miti-miti’. Paranoica, pero no tanto”, dice.

Día a día

Desde entonces, vive cada segundo con Lucca. “El mejor consejo que he recibido es vivir cada instante con mi bebé, porque se pasa tan rápido esta etapa que la disfruto y la vivo al 100″.

“Sí soy paranoica, pero no tanto”, dice Laura Tobón sobre la maternidad. Foto: tomada de Instagram @laura_tobon - Foto: @laura_tobon

Por eso, invita a muchas mamás primerizas, como ella, a no juzgarse a sí mismas tan duro. “Es el mayor error que podemos cometer todas las mamás, porque, sí o sí, todos los días estamos dando lo máximo por nuestros bebés, todos los días nos preocupamos, estamos pendientes, y si de pronto algo sale mal, lo primero que uno hace es juzgarse, y yo creo que eso no está bien, porque todas las mamás, con el simple hecho de dar a luz, somos heroínas, somos increíbles”.

En redes le preguntan mucho cómo hizo para perder los 30 kilos que subió en el embarazo. Su cambio ha sido notorio, pero en realidad no fue de un momento a otro, ni tan rápido como se cree. Llegar al cuerpo que hoy tiene costó seis meses.

Laura cuenta que subió todos esos kilos porque, por un lado, fue la herencia que le dejó su mamá –ella subió exactamente lo mismo–; porque retuvo líquidos y además no se restringió en nada a la hora de comer.

Eso sí, aconseja prestar atención a la dieta durante los primeros 40 días del posparto, pues, de acuerdo con su experiencia, es mejor asesorarse de un nutricionista. Ella siguió las indicaciones del famoso gurú José Fernández, autor del best seller Salvando vidas, quien le recomendó bajar la cantidad de sodio, dejarlo en apenas 50 miligramos por comida. También comenzó a ingerir pequeñas porciones durante todo el día, lo que ayudó a acelerar el sistema metabólico y consumió una vez al día semillas de sésamo, ideales en la lactancia. Ese régimen lo siguió juiciosamente en el posparto.

Tres meses después comenzó a hacer ejercicio, tuvo un entrenador personal que le hizo un plan en el que combinó cardio, fuerza y ejercicios hipopresivos, una técnica para tonificar los abdominales.

Los hipopresivos son ejercicios que combinan la postura y la respiración, sin necesidad de involucrar tanto movimiento de espalda. Se trata de un entrenamiento en el que la persona contrae el abdomen y aguanta por varios segundos.

Laura no solo incorporó esta práctica en su rutina diaria, sino que además se ejercitó juiciosamente con kickboxing.

Tantas opiniones… No, gracias

Es un hecho que las mamás primerizas se enfrentan a cientos de desafíos, dudas y temores. Por más que muchas leen, se preparen y pregunten, la realidad de tener a un bebé en casa lo cambia todo y las enfrenta a cada situación.

Para el pediatra Hernán Robles, lo más recomendable es “no escuchar tantas opiniones”. Robles anota que cada niño es diferente y cada padre también. “Esta es una relación en la que, con mucho sentido común e instinto, se logra hacer de la mejor manera. Cada persona que hace comentarios o sugerencias asume que, así como lo hicieron ellos, es lo que se debe hacer, y no necesariamente. De alguna manera, mientras menos personas intervengan, mejor”.

El experto recomienda, para toda mamá primeriza, anotar todas las dudas que se tengan, de tal manera que en consulta las puedan resolver. “Es importante llevar el listado de preguntas, porque casi siempre se olvidan y luego es más difícil”, afirma.

Muchas son las mamás que, como Laura Tobón, han tenido que lidiar con el crup, y no es tan fácil. Según el pediatra, esta enfermedad es el nombre que se le da a una laringotraqueitis. “Esta es una infección usualmente viral, que afecta la garganta. Se caracteriza por un estridor al respirar y una tos de foca o de perro. Por alguna razón no muy clara, suele empeorar en la noche entre las nueve de la noche y la una de la mañana”.

Genera mucha angustia porque el bebé suena y se ve con dificultad para respirar. Robles recomienda, como medida de tratamiento inmediato, darle al niño una bebida muy fría con hielo. “Si persiste, hay que ir a urgencias. Allá hay protocolos de manejo médico que usualmente son muy efectivos. Con las bebidas frías, mejora, y se podría dar un jarabe para la tos de venta libre, pero, de lo contrario, hay que ir a urgencias. Con el tratamiento indicado, el crup pasa rápidamente”, explica el pediatra.