Video: el llanto de Laura Tobón por su hijo Lucca

La presentadora colombiana Laura Tobón está viviendo al máximo su nueva etapa como mamá. El nacimiento de su hijo Lucca le ha dado un revolcón positivo a su vida.

La también modelo tocó el corazón de varios de sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram en donde se ve hablar con su primogénito, Lucca. La presentadora se está despidiendo del bebé y le explica que tendrá que ausentarse por unos días, por motivos de trabajo.

En las imágenes compartidas por la presentadora se ve cómo abraza a su pequeño y suelta algunas lágrimas, además, en fotos posteriores se ve con cara de tristeza y ojos rojos.

Para nadie es un secreto que a las madres les cuesta dejar a sus hijos cuando son tan pequeños, por lo que es natural la sensación de la también periodista al tener que alejarse de su hijo por tanto tiempo, especialmente porque estará en otro continente.

”Explicándole a Lucca que me voy unos días... ¡Qué horrrrrible es despedirnos por unos días! Soy un mar de lágrimas”

“Con Lucca mi reloj se frenó y llegó el momento de verdaderamente vivir. Nuestros hijos nos empujan a los límites… nos hacen descubrir nuestra dulzura, nuestra paciencia y generosidad. Explorar nuestra ira, nuestra impaciencia, nuestro egoísmo, nuestro cansancio. Nunca había sentido tantas emociones a la vez desde que Lucca nació”, dijo recientemente la modelo mostrando su gran amor por el pequeño.

De hecho, ha demostrado desde diferentes maneras que su amor no tiene límites, por lo que se ha dedicado a busca lo mejor para él.

Así quedó demostrado hace unos días cuando contestó francamente a una pregunta de sus seguidores en Instagram.

“¿Harías comerciales de pañales con Lucca?”, cuestionó uno de sus seguidores, a lo que la presentadora contestó que varias marcas se han puesto en contacto con ella para llevar a cabo campañas publicitarias que incluyen a su pequeño. Sin embargo, ninguna la satisfizo porque, señala, no tienen políticas amigables con el medioambiente.

No obstante, dijo que solo hay una marca de pañales con la que le gustaría trabajar. “Me aliaría con Dyper, pañales de bambú, es una marca amigable y sostenible con el medioambiente”, señaló.

La presentadora lamentó que la marca no se consiga en Colombia y mencionó que, como es la que usa su hijo, “siempre me toca pedirlos a Estados Unidos”.

A diferencia de otras marcas del mercado, estos pañales son hechos netamente con bambú. La empresa describe que sus productos “están libres de cloro, látex, alcohol, perfumes, PVC, lociones, TBT, parabenos, sulfatos y ftalatos. No están impresos, sin aroma, hipoalergénicos y libres de crueldad para proteger a la próxima generación”.

Afirma además que sus pañales son hechos cuidadosamente “con ingredientes honestos, limpios y puros” y que la sensación del bebé al tenerlos puestos es similar a la de usar un pantalón para hacer yoga, a diferencia de “los pañales convencionales que tienen un ajuste casi de ropa interior”.

Su amor no solo ha trascendido hacia Lucca, sino también hacia su esposo Álvaro Rodríguez, por eso la presentadora también ha agradecido en las redes la compañía de él. De hecho, aprovechó el día del padre para enviar un emotivo mensaje con algunos de los videos y fotografías más enternecedoras de Rodríguez en su faceta de padre.

Por medio de un tierno video en el que se resumen los casi seis meses de amor y cuidado que Rodríguez ha tenido con su hijo, Tobón dio gracias a la vida y al amor por el maravilloso padre que tiene Lucca.

“Tu primer día del padre. Álvaro me enamora y me sorprende todo lo que has crecido y aprendido como papá. Te amamos”, escribió en su cuenta de Instagram