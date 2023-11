Silvestre Dangond no se guardó nada y se despachó contra quienes lo critican por tema relacionado con su familia; les dijo de todo

Silvestre Dangond es uno de los principales intérpretes de la música vallenata, pues desde hace muchos años deslumbra con su talento y se ha posicionado como uno de los cantantes más reconocidos en Colombia, logrando incluso gran fama a nivel internacional.

Grandes éxitos como ‘Que no se enteren’, ‘Me gusta’ y ‘Cómo lo hizo’ han llevado al artista a ocupar las portadas de grandes medios y ser uno de los principales protagonistas de la opinión pública. Sin embargo, el nacido en Urumita también se ha visto involucrado en fuertes polémicas que lo han llevado a ser cuestionado y conseguir detractores.

El cantante no se guardó nada en contra de sus detractores. | Foto: Instagram: @silvestredangond

Recientemente, Silvestre dio de qué hablar después de que explotara en contra de aquellas personas que lo critican por no subir fotos de sus familiares a redes sociales, pese a que suele ser muy activo en las distintas plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde acumula más de 6 millones de seguidores.

Silvestre habló ‘sin pelos en la lengua’

El cantante se despachó en medio de una entrevista y envió una contundente respuesta, dejando en claro que no les seguirá el juego a los comentarios malintencionados que le dejan en cada una de sus publicaciones.

“La gente a veces quiere ver que uno se vuelva sensacionalista en las redes. No joda, no me da la pu** gana de coger y postear una foto con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, en familia, porque no me da la gana, porque yo no tengo que darle gusto a la gente hijuepu** que se mete en la vida de los demás”, sostuvo.

Dangond aseguró que hay personas que solo ingresan a las redes sociales para criticar la vida de los demás. | Foto: Instagram: Silvestre Dangond

Dangond no ocultó su molestia por esta situación y aseveró que hay personas que solo lo siguen en sus redes sociales para criticarlo y cuestionarle su estilo de vida, por lo que afirmó que es gente que está mal de la cabeza y que se escudan detrás de las plataformas digitales.

“No hacen nada más, sino escribir maricad** en las redes sociales. No me da la hijuepu** gana de darle gusto a esa gente (…) Yo tengo fotos con mi mamá y papá, vivimos una vida normal, pero no los expongo tampoco en las redes sociales porque no me da la gana”, dijo.

El artista explicó que en muchas ocasiones ha publicado fotos con algunos de sus seres más cercanos, como es el caso de su hermano, pero las personas le empiezan a recordar los errores del pasado.

El intérprete no se guardó nada para responder a sus críticos. | Foto: Instagram: Silvestre Dangond

“La gente se ancla en lo malo, la gente no piensa en lo bueno. He vivido con ellos momentos muy felices, pero no los posteo porque no me da la gana y ya”, finalizó.