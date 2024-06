Carla Giraldo confirmó que vuelve a la actuación, y lo hará en una reconocida serie colombiana

Carla Giraldo actuará en serie de Netflix

“Nada me da más felicidad que hacer lo que amo. La Primera Vez segunda temporada. Pronto por @netflixlat”, escribió.

Carla Giraldo tiene problemas con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia’

Desde hace semanas Carla Giraldo había confirmado ante las cámaras de Buen día, Colombia, que entre ellas no pasaba nada, solamente existía una compañía laboral. Sin embargo, fue Cristina Hurtado quien recientemente reveló la verdad de su relación con la actriz en entrevista exclusiva con SEMANA.

“La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra. Ella tiene un set y yo otro” , afirmó.

Además, recalcó varias veces que comparten más allá del set y lo laboral del programa: “Y en algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”, dijo.