“Te amaré por siempre”: el conmovedor video en el que mujer con cáncer se despide de su pareja

Efectivamente, en la cuenta se publicó recientemente uno de los mencionados videos. “No soy muy fanática de las cámaras, de hecho hablo muy poco, pero quiero contar como lo que me pasó, pero me da como esa cosa, me da pena, pero quiero contar, no si ustedes quieran saber. Lo que a mí me dio, me dio de la nada, esto no fue hereditario, próximamente les voy a contar”, mencionó Anyeli en los clips de archivo.