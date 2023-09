“Teto Ocampo, virtuoso músico que tantos admiramos, está vivo”: Angélica Lozano, tras noticia falsa que se difundió

Teto Ocampo está vivo

“Queridos amigos, a nombre de la familia Ocampo quiero agradecer todas las manifestaciones de amor por mi hermano. Seguimos acompañándolo en esta parte del proceso, sigue acá y en este momento necesita amor y tranquilidad. Les tendremos al tanto. La información que circula hoy no es cierta”, escribió en un breve post .

No obstante, minutos después, la senadora se pronunció de nuevo y borró la publicación que había realizado en el perfil, ya que se demostró que esta información era falsa. La colombiana no se quedó callada y envió unas sentidas disculpas a la familia de Teto Ocampo, puesto que cayó en noticias que no eran reales.