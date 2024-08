‘The Mills’: la banda de rock bogotana sorprende a sus seguidores con nuevo álbum; Bako, su vocalista, habló con SEMANA

La banda bogotana de rock The Mills estrena álbum: El amor es fácil, las relaciones no. Un trabajo musical, el quinto de la historia de la agrupación, compuesto por siete canciones que representan las distintas etapas de una relación amorosa.

Creada en 2007, bajo la influencia de bandas de rock alternativo como U2, Linkin Park y Radiohead, The Mills nació de la mano del vocalista Álvaro Charry (Bako), el guitarrista Jorge Bello (Geogy), el bajista Ramón Gutiérrez, el teclista Diego Cáceres y el baterista Diego Cadavid.

Sobre este nuevo trabajo, Bako, uno de sus integrantes, conversó con SEMANA.

The Mills y el lanzamiento de su quinto álbum. | Foto: Vibras Creativas, Estudio

SEMANA: El amor es fácil, las relaciones no es un álbum que está dividido en actos. ¿Cómo definieron estos actos y de dónde nació la idea?

Bako: Claro, el disco es la historia de una relación desde el acto uno, que es cuando conoces a la persona, pero de pronto piensas que está un poco fuera de tu alcance. Luego, llega el acto dos, que es donde dices ‘no está tan fuera de mi alcance y nos complementamos’. Luego están los actos tres y cuatro, que son donde estás enamorado, estás llevado, en ese momento son las canciones de amor puro. El acto cinco es el abismo, estuvimos a nada de serlo todo, o sea, ya la vuelta no sabemos qué pasó, pero eso no va bien. En el acto seis, todo va mal, por eso el nombre de la canción Yo sé que hago mal, me emborracho en el recuerdo de un lugar feliz, la tusa con toda’. El acto siete, que además es la canción que estamos promocionando en este momento, es ‘superaste la tusa, el viento del desastre’. Entonces, la idea es que las personas se identifiquen en alguno de sus siete actos. O estoy conociendo a alguien, o estoy enamorado, o siento que eso va raro, o estoy entusado o estoy saliendo de la tusa.

SEMANA: ¿Se vieron reflejados en alguien, es una historia personal o de alguno del equipo?

Bako: Yo creo que todos hemos vivido eso, todos hemos estado entusados. Cada una de las canciones representa algo que todos hemos vivido un montón. El día que grabamos el video de Yo sé que hago mal, estaba retriste, llegué a mi casa escuchando Estoy Ahí. Osea, todas las canciones nos identifican un montón y cuando estaba superenamorado, recuerdo Eres.Todas las canciones representan una etapa de nuestras vidas. Cuando uno piensa en The Mills se le viene a la cabeza clásicos del rock, mi favorito era Amor Depredador.

SEMANA: ¿Cómo describen su trayectoria musical, cómo han sido esos cambios que han atravesado desde que iniciaron en la industria?

Bako: Nosotros tenemos cuatro canciones que no podemos dejar de tocar por mucho amor, por más que las hayamos superado: Amor Depredador, Guadalupe, el Amor Duele y El Hombre en París. Esas cuatro canciones nos han dado mucho. Miro este nuevo disco y, comparándolo, aquí nos atrevemos a hacer algo muy diferente. The Mills está acostumbrando a hacer cinco guitarras, dos bajos, baterías, canales, de todo en este disco, es superminimalista; queríamos cinco o seis canales máximo y muchas voces, que en los discos pasados no habían estado, entonces, noto la diferencia de querer experimentar cosas diferentes, cosas nuevas, y eso me gusta.

The Mills, banda que lanza su quinto álbum | Foto: Vibras Creativas, Estudio

SEMANA: ¿Hay mucha diferencia entre las audiencias clásicas del rock de antes y las de ahora?

Bako: Muchas veces nos preguntan cómo ha cambiado la música. Creo que no es que uno cambió para encajar en lo que suena ahora, sino que uno va escuchando música nueva. Amor Depredador, de 2024, es una gran canción, pero la música que escuchamos ahora no es la misma de hace 8 o 10 años. Si uno escucha la misma música toda la vida queda aburrido. Si tú te comes una hamburguesa todos los días durante toda tu vida, lo único que vas a poder saber hacer son hamburguesas. En cambio, si comes comida diferente, vas cambiando tus gustos y disfrutando la vida. Cuando escuchas música nueva y te gusta un montón, hará que la música que hagas también sea distinta. Entonces, no es que uno diga: ‘uy, a la música actual le gusta que sea rápido, entonces hagamos eso’. Hoy escucho música muy distinta a la que escuchaba hace 15 años. La de ahora tiene influencia de piano. De eso se trata de ir evolucionando en la música.

SEMANA: ¿Cómo agrupación, sueñan con realizar alguna colaboración con otro artista u otra banda?

Bako: Pues este álbum lo vamos a volver a sacar. Las siete colaboraciones, con todos los géneros. Hay pop, hay reggae, hay bolero, hay rock y ya entonces no quisimos hacer lo que hicimos y vamos a volverlo a sacar. Se va a llamar Lado B, que SONlas mismas canciones. Y, además, esos artistas que invitamos dan su punto de vista también de la canción. Osea, les pasamos toda la música para que ellos cambiaran lo que quisieran cambiar y nos encantó el ejercicio, nos encantó lo que hicieron y estamos felices con ese experimento.

SEMANA: Sobre el proceso creativo del disco se ve que en algunas carátulas retratan el arte, ¿Cómo realizaron este tema?

Bako: Yo tengo una gran amiga, Pao, una gran artista. Además, le he comprado un par de obras y cuando hicimos el álbum vi que ella puso en Instagram un cuadro que pintó. La llamé y le dije oye, tengo esas siete canciones y ahí estaba ella en ese momento de su relación, enamoradísima. Le dije que me gustaría que me hiciera un cuadro para cada canción y así lo hizo: realizó un cuadro al óleo de cada una de las canciones.

The Mills | Foto: vibras creativo estudio

SEMANA: ¿Se ven interpretando música en otros idiomas, como en sus inicios?

Bako: Nosotros arrancamos en inglés, en alguna época pensamos en hacer alguna canción de este tipo, pero como que dijimos, ya en español suena mejor. En español como que logramos conectar más. Recuerdo que sacamos un EP en inglés, ahí nos funcionó una canción titulada Before You to Sleep.

SEMANA: ¿Qué mensaje le envían a las personas para que escuchen este nuevo trabajo?

Bako: Le diría que musicalmente es un atrevimiento lo que hicimos aquí, hicimos algo bien diferente en letras, nos esforzamos un montón. Son letras que están hermosas, todas las letras son dedicables, entonces me gustaría que se dieran la oportunidad de escucharlo, y además para que se identifiquen en qué acto están, y puedan identificarse con una canción y sobre todo en un tema del amor que no es exacto. Entonces, puedes estar solo, puedes estar conociendo a alguien, puedes estar enamorado, entusado o de pronto, necesitas un empujón para salir de la tusa.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo se demoraron para componer las canciones de este disco?