‘Tito El Bambino’ explotó las redes sociales con nueva canción junto a Silvestre Dangond; así suena el gran éxito

En cuanto al nuevo sencillo, Tito El Bambino compartió su visión del tema: “Quise crear algo que reflejara la esencia de lo que es disfrutar la vida, aun cuando el amor no salió como esperábamos”.

View this post on Instagram

“El patrón siempre refrescante su música”, “Dios te bendiga, mi Bambino, saludos desde México”. “No me esperaba esta mezcla, pero la verdad, me encantó”, “Me encanta, Colombia y Puerto Rico en la casa”, “Buen sazón, está pegajosa la canción”, “Bendiciones Tito me encanta toda tu música, soy una colombiana enamorada”, “Feliz de ver de nuevo a mi adorado Tito y al panita Silvestre, son los mejores”, “Felicidades a mi Tito que volvió el rey de la melodía. Espero que siga así sacando mucha música y duetos con artistas diferentes” y “Una mezcla de géneros inigualable. Va a ser la número 1 del año”, son algunas de las palabras que sobresalen.