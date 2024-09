Silvestre Dangond recordó con nostalgia a un ser querido fallecido e hizo una promesa: “me crié en medio de sus mejores épocas”

“ ¡Tío querido Hernando Marín, 25 años sin ti! Viví con él en varios barrios del Valle. ¡Cuando mi mamá no tenía para la comida me mandaba donde mi tía Mina y así convivimos en diferentes barrios como el Kennedy, Sicarare y ciudad Jardín!”, empezó diciendo Dangond en su mensaje, recordando a Marín.

Y agregó: “ tuve la fortuna de verlo en pijama escribir canciones de mañanita en medio de la aurora. Recuerdo cuando Juancho Rois fue a buscar a su casa la canción “Canta conmigo” que le dio nombre al álbum, me mandó a comprar dos kilos de queso para hacerlos hervido y ese día Juancho me preguntó de quién era hijo. ¡Yo le respondí de William Dangond y me dijo con sus manos en mi cabeza: yo conozco a su papá! ¡Sea cantante! Ese día andaba en un Mazda de la época” .

“Tuve la oportunidad de quedarme con los vueltos cada vez que me mandaba a hacer un mandao, tenía un genio terrible y cuando lo levantaban había problema en casa. Me crié en medio de sus mejores épocas tanto en Urumita como en Valledupar, al lado de mis primas @shelymarin, @lataty.mc, también conviví con @hernandomarinjr y @deimermarinoficial! Me papié todo el proceso de los muchachos, si no que lo diga @jhonnygamezbrito, hermano de @genogamez, quien era acordeonero de Marín, él sabe lo necio que yo era. Cuando recibí la noticia de su partida, ya vivía en Bogotá! Tengo una cita con su legado, en cualquier momento lo mostraré al mundo vallenato”, concluyó en su mensaje en Instagram.