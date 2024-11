Tutina de Santos revivió grave susto que vivió embarazada de uno de sus hijos: “No siento ese bebé”

María Clemencia Rodríguez de Santos, más conocida en Colombia como Tutina de Santos, es una de las mujeres más admiradas en el país, sobre todo por el elegante y sofisticado estilo que tiene, el cual ha mantenido desde siempre y dio a conocer aún más cuando su esposo, Juan Manuel Santos, fue presidente de la República.

Recientemente, Tutina estuvo como invitada en el podcast ‘Menopáusica y qué', de Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, y en la conversación que sostuvo con las mujeres, reveló varios aspectos de lo que ha vivido al lado del exmandatario, incluso aseguró que tuvieron “crisis matrimoniales”, en las que ella a veces quería que “desaparezca”.

Tutina de Santos habló del grave problema que vivió en uno de sus embarazos

En la conversación con Ruiz y Samper, la ex primera dama confesó que uno de los sustos más grandes de su vida fue el que vivió en el embarazo de su hijo menor, Esteban Santos, por el que estuvo meses hospitalizada.

Tutina de Santos habló del susto que vivió estando embarazada | Foto: Instagram de Tutina de Santos

“A los tres meses de embarazo, se me desprende la placenta. Quedo en la clínica instalada por los siguientes cuatro meses hasta que nació Esteban”, comenzó relatando.

Después, señaló que meses después, a su hijo le tuvieron que hacer un examen para mirar su estado de salud y saber lo que podría pasar más adelante.

“Cuando me dijeron a los seis meses que tenían que hacer un examen para saber si el cerebro del bebé venía bien [...] El médico me dijo, tenemos que hacer esto para mirar, y si no, tomar decisiones, y dije, decisiones ¿De qué decisiones me está hablando?”, agregó.

Justo en ese momento, Tutina habló con su esposo y le contó la delicada situación que estaban viviendo.

“Yo le dije a Juan Manuel, ¿Qué hacemos? y Juan Manuel sabiamente me contestó ‘Lo que tú decidas, yo te respaldo’, y ahí está Esteban”, afirmó, hablando de su hijo, quien hace pocos meses se casó con la presentadora, abogada y exreina de belleza, Gabriela Tafur.

El susto más grande de Tutina, aunque fue delicado de escuchar, no fueron las palabras del doctor ni la decisión que probablemente tendría que tomar, sino no sentir al bebé, saber que estaba esperando, pero no sentirlo.