Valentina Lizcano rompió el silencio luego de confesar que fue víctima de violación: “Me da tristeza”

Hace algunos meses, la reconocida actriz Valentina Lizcano reveló en medio de una entrevista con el medio Digital AutoStar TV que vivió una compleja situación de abuso en sus años de infancia, y a través de su relato le dio fuerza a miles de mujeres y niñas que han tenido que enfrentarse a esta a problemática a lo largo de los años.

“Yo viví situación de abuso en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía, pero siendo una adolescente si tuve que tomar esa decisión (someterse a un aborto) porque no podía, no tenía cómo sostenerme a mí, ni tenía cómo sostener a un bebé”, dijo frente a las cámaras.

Entre sus últimos trabajos hizo parte de 'La Reina del Flow'. | Foto: Instagram: @valelizcano

Pese a lo complicado de su historia, Valentina quiso compartir con detalles cómo vivió esta situación, pues espera que la cifra de abuso disminuya de manera significativa y cada vez sean menos las personas que tengan que vivir este flagelo.

“Siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas (...) Cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna”, dijo con respecto al comportamiento del hombre que la transportaba en la ruta que recorría el trayecto de su casa al colegio.

Valentina Lizcano habló de las reacciones tras su confesión

En conversación con La Red Viral, Valentina Lizcano confesó que quiso romper con el hilo de su familia y darle fin a algunas situaciones que se habían estado repitiendo a lo largo de los años y las generaciones.

Valentina Lizcano LANZAMIENTO CARLOS VIVES BOGOTA, NOVIEMBRE 10 DE 2017 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ/JETSET | Foto: Alexandra Ruiz

“En las constelaciones familiares nos dicen que hay muchos acuerdos y cosas que uno va repitiendo de otros ancestros sin saberlo, generalmente se repiten porque nadie nos lo dijo, porque la ropa sucia se lava en casa y porque además vendimos de una generación en la que a nuestros papás no se les juzga, no se les pregunta, no se les cuestiona (...) los papás de uno son humanos y también cometen errores”.

Además, afirmó que fue criticada por la sociedad luego de hacer su confesión, pues muchas personas consideraron que no debía haber compartido su experiencia.