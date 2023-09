Vetan de por vida a Kanye West y a su pareja por tener relaciones sexuales en una góndola en Venecia

Sin embargo, su nombre sigue sonando y hace poco fue noticia porque se había reportado como desaparecido tras su divorcio con la empresaria Kim Kardashian. Thomas St. John, su exmánager, contó que se intentó comunicar con él para notificarle una demanda de 4.5 millones de dólares; no obstante, no tuvo información sobre él en ese momento, de acuerdo con The US sun.