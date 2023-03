Video | ‘Influencers’ casi mueren aplastados después de que una camioneta se estrellara en el local donde grababan

Cuando uno o más creadores de contenido están grabando un video sobre cualquier temática, lo que menos esperan es que se presente un imprevisto que les impida seguir con el producto en el lugar elegido.

Pues bien, esto fue lo que les sucedió a dos influencers en Estados Unidos. Aunque todo fue repentino y pasó muy rápido, el imprevisto no fue leve, dado que, estuvo cerca de quitarles la vida.

Camioneta por poco acaba con la vida de dos creadores de contenido. - Foto: Captura de pantalla canal de Youtube November Romeo.

El creador de contenido Nate Reeves y el fotógrafo Alexsey Reyes grababan un podcast en el que se habla de fotografías, cuando una camioneta se estrelló de frente contra ellos, en la cafetería donde realizaban el producto audiovisual.

Aunque el hecho no pasó a mayores, ambos creadores de contenido se llevaron el susto de sus vidas, pues la camioneta por poco los aplasta. “Siento que entré en estado de shock instantáneo. Tenía algunos rasguños inicialmente con vidrio. Encontré fragmentos en mis brazos y cabello más tarde”, le afirmó a medios de Houston Alexsey Reyes.

La policía de la ciudad mencionada explicó, horas después de llegar al lugar de los hechos, que el vehículo se estrelló con la cafetería debido a que el conductor perdió el control después de chocar con otro automóvil.

Reconocido tiktoker fue atracado en Bogotá: “le dije a una policía y le valió cinco”

A través de la plataforma TikTok, el joven Josué Rodríguez, famoso por los videos de ‘cuánto cuesta tu outfit’, narró los momentos de terror que vivió el pasado 14 de febrero, cuando dos sujetos lo intimidaron para que les entregara sus pertenencias.

Según relató, había salido de su universidad y se dirigía a la estación de TransMilenio de la calle 39. Durante el trayecto, un sujeto se le acercó y le pidió indicaciones, pues en ese momento aseguró que estaba perdido.

“Un hombre con una cámara se me acercó y me dijo que estaba perdido, que si conocía el parque (...). Me dijo que si yo vendía (marihuana) y le dije que no. Luego preguntó si conocía quién vendía y le dije que no”, resumió Rodríguez.

Según relató Rodríguez, dos hombres lo intimidaron para que les entregara sus pertenencias. No contentos con ello, también le exigían las claves de sus cuentas. - Foto: Captura de pantalla TikTok itsjosuerodriguez

Posteriormente, el presunto delincuente se identificó como miembro de una supuesta organización llamada “las calaveras de las Américas” y manifestó que estaba “cuidando el sector”.

“Le dije: ‘perro, todo bien, tengo afán’ (...) Cuando el man vio que yo como que me le iba a ir, llegó y me dijo ‘venga, espere le hago una pregunta, ¿qué es más rápido, una bala o usted?’”, recordó el tiktoker.

Como era de esperarse, esa pregunta dejó “frío” al joven Josué. En seguida, un segundo individuo se acercó para sumarse al atraco. De acuerdo con la descripción, se trató de un hombre alto y de piel oscura.

“Los manes me dijeron como ‘¿qué es lo más valioso que tiene?, la vida, y hoy solo se puede ir con una de las dos cosas, el celular o la vida’”, fueron las palabras con que los delincuentes continuaron amenazando al joven.

A raíz del robo y la traumática experiencia, Josué terminó visiblemente afectado y llorando. Poco después, encontró a una policía y le dijo que lo habían robado, sin embargo, la respuesta le causó indignación.

Según narró Josué Rodríguez, los delincuentes lo abordaron cuando caminaba cerca del centro comercial Plaza 39. - Foto: Google Maps

“A la vieja le valió cinco, me ignoró y siguió caminando. Le dije: ‘oye, me acaban de robar’. Me dijo como ‘espérate un momento que estoy hablando por celular’”, manifestó Rodríguez.

Finalmente, el joven recomendó a sus seguidores que, si salen de sus lugares de estudio rumbo a una estación de TransMilenio, eviten andar solos, pues la seguridad en la capital atraviesa por un momento crítico. “La policía no hace nada, les vale huevo (...). Le dije llorando que me robaron y como si nada”, agregó.