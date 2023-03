Rafaella Chávez, hija de Marbelle, estaría dándose una oportunidad en el amor

Más recordada por su papel en Amor sincero, donde interpretó a Marbelle cuando era una niña, Rafaella Chávez, la hija de la cantante, ya es toda una mujer hecha y derecha. La jovencita, a través de sus redes sociales, ha subido la temperatura en más de una ocasión con sus sin iguales curvas.

La hija de Marbelle también canta, talento que heredó de su madre. Foto: Instagram @rafaellamusik. - Foto: Foto: Instagram @rafaellamusik.

Actualmente, la actriz tiene apenas 20 años y casi un millón de seguidores en Instagram lo que la hace toda una influenciadora, y por eso está trabajando muy seriamente en su feed. Aunque allí no publica nada sobre su vida sentimental, la revista Vea dio a conocer que Rafaella podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, ya se que le vio muy cercana a un hombre en un bar de Bogotá.

En su edición impresa, el medio reveló varias fotografías de la hija de Marbelle con Camilo Cuervo, un presentador, cantante y actor, que fue pareja de la reconocida Aura Cristina Geithner.

“Celebra el amor” fue lo escrito por la revista en su sección ‘Hoguera’ y aunque no se ve nada comprometedor entre los jóvenes, se dejó abierta la posibilidad de que pueda formalizarse algo entre ellos.

“Quienes los vieron en el lugar coinciden en que hacen bonita pareja”, añadió Vea. Cabe resaltar que ni Rafaella ni Camilo se han pronunciado sobre las imágenes y si estarían o no intentando iniciar una relación, pues el joven fue noticia hace unos meses porque estuvo de novio con la actriz de 56 años y su diferencia de edad era bastante notoria.

La hija de Marbelle también ha estado en medio de controversias debido a algunos temas relacionados con su madre, pero ella no ha dudado en defenderla. De acuerdo con lo que quedó registrado en un diálogo que sostuvo Rafaella con Lo sé todo, del canal UNO, su apoyo a Marbelle es firme y pleno, sin importar la ola de críticas que reciben ambas en las plataformas digitales. La artista no dudó en asegurar que cualquier opinión era válida, por lo que la gente debía respetar lo que pensara su mamá.

“Pienso que cada persona tiene la libertad y el derecho de expresarse y de tener una opinión completamente diferente a los demás”, dijo en la conversación con el medio de entretenimiento.

La colombiana también señaló que sabía perfectamente quién era su mamá, por lo que no necesitaba que la gente entendiera cómo eran las cosas en un entorno lejano a los medios o las redes sociales.

“Yo sé quién es mi mamá y así muchos no lo entiendan y no puedan ver de cerca quién es, hay muchos que sí y con eso me quedo”, agregó con bastante seguridad.

Pero ante todos los comentarios negativos que la joven recibe por ser hija de Marbelle, hay quienes no dudan en apoyarla y elogiar su belleza. Prueba de ello son los miles de mensajes que se leen en sus publicaciones de Instagram donde no la bajan de diosa o le dicen “Barbie”.

Rafaella, hija de Marbelle, cautiva con su belleza. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @rafaellamusik

La imagen está en su perfil personal donde mostró el hermoso lugar en el que estuvo de paseo disfrutando del campo y la naturaleza propia del Neusa, Cundinamarca, uno de los sitios turísticos más visitados del departamento y que acoge a diferentes emprendimientos en la actualidad.

Rafaella mostró todo lo que pudo disfrutar en dicho sitio, pero lo que realmente cautivó a todos sus seguidores fue la imagen donde se ve con un crop top manga corta de lana que dejaba al aire su abdomen plano, que combinó con una tanga diminuta del mismo tono que se añadía perfectamente a sus caderas y le daba el marco perfecto a sus largas y tonificadas piernas.

“Que hermosa estás, eras poco agraciada de niña, pero creciste y muy hermosa, pareces una Barbie”, fue el comentario de los seguidores de Rafaella.