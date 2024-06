Video: reviva aquí el show de Feid en la inauguración de la Copa América 2024

Esta fue la presentación de Feid en la inauguración de la Copa América 2024

Usuarios en redes sociales opinan sobre la polémica presentación de Ferxxo en la Copa América 2024

“¿Por qué cantó así? Siento que se quedó sin aire”, “No me gustó, esa canción no tiene nada que ver con el fútbol”, “Me perdí por completo la transmisión por la mala calidad de la señal, nada que ver para un evento tan importante”, ¿Qué tiene que ver esa canción con el fútbol? No entiendo y no entenderé”. “Alguien que me expliqué qué hace un cantante de reggaetón en la Copa?” y “¿No había otros cantantes?”, son algunas de las opiniones que sobresalen.