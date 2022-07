Vuelve y juega: Marcela Reyes, con billete en mano, se burla de críticas que recibe en redes sociales

Marcela Reyes despertó todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales luego de que circulara un video en el que se le ve lanzando dinero desde el estand que tuvo Yina Calderón en Expobelleza. La artista de guaracha llamó la atención de los visitantes del evento con esta dinámica, causando polémica en los críticos que tuvieron acceso al contenido.

Ante los mensajes que llegaron a su cuenta oficial de Instagram, y algunos perfiles de chismes, la paisa no dudó en responder y dejar clara su posición respecto a las actividades que se llevan a cabo con dinero. La colombiana fue enfática en decir que “lanzar dinero es supercool” en otros países, por lo que lo busca implementar en cada una de sus presentaciones.

Sin embargo, los comentarios no frenaron y los ataques se hicieron más constantes, a lo que la DJ quiso responder con sarcasmos y burlas. Reyes subió un video a las historias de su perfil personal, donde hacía referencia a las críticas que le llegan y lo poco que le afectan.

De acuerdo con el contenido, se puede observar a la creadora de contenido sentada en lo que parece ser su sala, mientras finge que llora y seca sus lágrimas con un fajo de billetes de 50.000. Al actuar como si le afectara esta situación, la artista acompañó el clip con la famosa melodía de la cinta Up, de Disney Pixar.

En las imágenes que fueron compartidas se logra detallar que Marcela Reyes lee algunas noticias que han salido sobre su participación en Expobelleza, además de los videos que fueron subidos por la cuenta Rechismes.

No obstante, en la publicación que fue replicada por el perfil mencionado anteriormente, muchas personas arremetieron contra la influencer, asegurando que debían “cancelarla” por estas actitudes, además de catalogarla como “inmadura”.

“Los aviones también caen”, “No tiene nada que ofrecer”, “Tan inmadura”, “Ridícula”, “Ridícula, como si se estuviera riendo de los pobres”, “Nena, deja la payasada”, “No seas inmadura”, “Ella es hermosa, lástima las actitudes inmaduras”, “¿Aún no la cancelan?”, “Deberían cancelarla”, entre otras reacciones.

Marcela Reyes le responde a la ex de La Liendra

Mercedes Uhía, expareja sentimental de La Liendra, se refirió al contenido que salió a la luz donde la DJ lanzaba los billetes a los asistentes del evento, asegurando que era algo completamente humillante.

La paisa no se quedó callada y apuntó que la modelo debía salir del país para entender las dinámicas en eventos internacionales, donde era bastante común hacer este tipo de cosas. La creadora de contenido puntualizó en sus experiencias y los dólares que solía recibir cuando se presentaba en shows en Estados Unidos.

“Hay que salir de Colombia, hay que internacionalizarse. Puedes ir a Estados Unidos para que tú entiendas que tirar dinero es súper cool (…) A mí me ha pasado que me llevan a mis giras y me tiran dólares”, reveló la productora musical, afirmando que lanzar dinero es abundancia de la manera en que lo entreguen.

“A mí me encanta el dinero. Entiendo que como tú no has salido del país, tienes ese pensamiento tan criollo de que la plata no se tira. La gente abundante regala dinero, tira la plata. Me ha pasado en Australia, en Estados Unidos, en México”, mencionó la artista, contando un poco de lo que vive al presentarse en otros países.

De igual manera, la creadora de contenido aseguró que seguirá lanzando dinero en sus presentaciones y shows, ya que su mayor interés es “compartir” con los demás. Al no verle lío a esta conducta, la paisa fue clara en que no cambiará por las opiniones ajenas.

“¿Y saben qué? Voy a seguir haciendo eso, voy a seguir tirando dinero porque me encanta compartir”, agregó la artista en su publicación, donde mostró una pistola de billetes que adquirió para estas ideas que se le ocurrieron.