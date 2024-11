Willy García celebrará 30 años de carrera musical en icónico escenario de Bogotá; una noche de pura salsa

También su paso por La Suprema Corte, para llegar poco después al Grupo Niche, donde hizo historia. “Con la Suprema Corte ensayábamos y grabábamos en Estudios Niche. Un día, después de grabar el primer álbum, Andrés Viáfara, el director musical, hizo una alianza con Niche, y por eso me presentó al maestro Varela. “¿Y canta bien?”, dijo Jairo. “Probalo”, respondió Viáfara. Ya en el año 93, me contrataron como cantante para hacer los coros de todos los grupos que iban a Estudios Niche a grabar. Había ganado fama de que era buen improvisador y creativo, y me pusieron a dirigir voces. Un año después, mientras Varela grababa el álbum Huellas del pasado, me hizo llamar, me pasó un papel y me pidió que cantara. Yo arranqué: “Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón”. La grabé toda y me fui”, relató el cantante.