1. No es un fondo atípico en el ordenamiento jurídico colombiano. La creación de un fondo individual como el Fome durante la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no es una situación atípica dentro ordenamiento jurídico. En 1999, con ocasión de un devastador terremoto, fue creado el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, mediante decreto legislativo avalado por la Corte.

2. Intereses nacionales superiores, como la salvaguarda de la economía, pueden justificar la limitación excepcional de las garantías institucionales de las entidades territoriales. Muchas de las empresas privadas, públicas o mixtas no están cumpliendo sus objetos sociales o lo están haciendo parcialmente en estos tiempos de cuarentena. La creación del Fome les ayudará a atenuar sus crisis de liquidez y a garantizar el empleo digno a sus trabajadores.

4. No hay peligro para las pensiones territoriales. Las mesadas pensionales que están a cargo del Fonpet no dejarán de pagarse y tampoco se dejará de financiar el pasivo pensional que afecta a las entidades territoriales, pues la transferencia se hará en calidad de préstamo, con pagos a plazo, lo cual implica que el sistema de seguridad social no se ponga en riesgo.