El propio presidente Iván Duque desautorizó el anuncio: “Este no es momento para adentrarse en reformas tributarias, porque justamente en estas circunstancias, cuando se le afectan los ingresos a las familias, cuando se le afectan los ingresos a las mipymes, pensar en cómo aumentamos los ingresos por vía tributaria no solamente es inconveniente, sino que es inviable”.

Varios coinciden con él. Luis Fernando Mejía , director de Fedesarrollo, considera que “el reto fiscal va a ser muy grande, y vamos a tener que echar mano de todas las herramientas disponibles” . Sin embargo, no cree que la reforma sea posible hasta no tener certeza de la magnitud de los choques. “Hay mucha incertidumbre sobre la duración de la cuarentena, qué tan rápido va a rebotar la economía, y eso tiene implicaciones fiscales. La discusión de la reforma se va a dar el año entrante, excepto temas puntuales que se pudieran hacer muy rápidamente para revertir algunas de las decisiones de la reforma del año pasado”, dice.

Y la otra, clave en tiempos de crecimiento económico, es el descuento tributario por importación de bienes de capital, es decir, el IVA descontable de la renta. Eso vale entre 6 y 10 billones de pesos. “Podría no desmontarse permanentemente, pero sí diferir su entrada en vigencia”, dice Palacios.

Pero eso no es suficiente. Para López, la reforma tiene que hacer un impuesto de renta con tasas marginales más altas y reducir el umbral mínimo en que se empieza a pagar renta. No obstante, reconoce que no será fácil porque es un tema muy sensible.