Vehículos

Chery Colombia le mete el acelerador a los híbridos y eléctricos: estas son las novedades para el 2026

La compañía de vehículos anunció la llegada de una SUV eléctrica por menos de 90 millones de pesos y el fortalecimiento de los puntos de venta. El mensaje de la marca es que la tecnología debe ser accesible para todos.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 10:00 a. m.
En Colombia, Chery ya cubre todos los niveles de electrificación disponibles con híbrida ligera (MHEV), híbrida completa (HEV), híbrida enchufable (PHEV) y ciento por ciento eléctrica (EV).
En Colombia, Chery ya cubre todos los niveles de electrificación disponibles con híbrida ligera (MHEV), híbrida completa (HEV), híbrida enchufable (PHEV) y ciento por ciento eléctrica (EV). Foto: Grupo Vardí - API

El mercado automotor colombiano ya no discute si la electrificación es el futuro, sino qué tan rápido llegará. En ese escenario, Chery Automobile Co., Ltd. quiere ganar terreno este año con una estrategia que combina nuevas tecnologías, precios más competitivos en el segmento eléctrico y una expansión comercial agresiva en el país.

Durante el Chery Day 2026 la marca trazó su hoja de ruta para el año al fortalecer su portafolio de “nuevas energías” y consolidarse como un jugador relevante en movilidad híbrida y eléctrica. La apuesta no es menor. En Colombia, Chery ya cubre todos los niveles de electrificación disponibles con híbrida ligera (MHEV), híbrida completa (HEV), híbrida enchufable (PHEV) y ciento por ciento eléctrica (EV). A ese abanico se sumará la tecnología de rango extendido (REEV), uno de los lanzamientos clave previstos para este año.

Entre los anuncios que más expectativa genera está la llegada de una nueva SUV totalmente eléctrica con un precio inferior a los 90 millones de pesos, una cifra que podría ampliar de forma significativa el acceso a este tipo de vehículos en el país. A esto se suma la expansión de la familia Chery Super Hybrid (CSH), con la que la marca busca posicionarse en el segmento de híbridos de mayor autonomía.

A nivel global, el grupo ha construido su narrativa sobre electrificación, inteligencia artificial y movilidad inteligente.
A nivel global, el grupo ha construido su narrativa sobre electrificación, inteligencia artificial y movilidad inteligente. Foto: Grupo Vardí - API

El discurso de fondo es lograr que la tecnología deje de ser aspiracional y se convierta en una decisión viable para más consumidores. La estrategia combina autonomías extendidas, precios ajustados y un respaldo posventa apoyado en una red de aliados que sigue creciendo.

Más vitrinas y nuevos aliados

El crecimiento no se limita al portafolio. Chery proyecta superar las 20 vitrinas a nivel nacional en 2026, incluyendo seis nuevos puntos en Bogotá. En la capital se suma Autonal como nuevo concesionario, mientras que en Pasto se integra Colegas. Estos se unen a una red que ya incluye a Vardí, Andinautos (Grupo Caminos), Autoland, Ruedalar (Grupo Campesa), Vehicosta (Grupo Country Motors), Autolima (Grupo Coltolima) y Grupo GranAuto.

La expansión comercial responde a un mercado que, aunque retador, muestra señales de transición hacia tecnologías electrificadas, especialmente en segmentos SUV, donde la competencia se intensifica mes a mes.

A nivel global, el grupo ha construido su narrativa sobre electrificación, inteligencia artificial y movilidad inteligente. No se trata solo de vender carros eléctricos, sino de integrar conectividad y desarrollos propios dentro de un ecosistema tecnológico más amplio.

Un ejemplo de esa visión es AIMOGA, el robot humanoide impulsado por inteligencia artificial que forma parte del ecosistema de innovación de la compañía. Aunque su aplicación directa en Colombia aún es incipiente, refuerza el mensaje de una marca que busca diferenciarse por desarrollo tecnológico propio y no solo por ensamblaje o importación.

Chery fue reconocida en el ranking Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders 2025 como la marca automotriz china mejor posicionada.
Chery fue reconocida en el ranking Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders 2025 como la marca automotriz china mejor posicionada. Foto: Grupo Vardí - API

La dimensión global también respalda la estrategia local. Chery fue reconocida en el ranking Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders 2025 como la marca automotriz china mejor posicionada, y acumula presencia en más de cien países con millones de usuarios en el mundo.

Una nueva embajadora

En paralelo a la ofensiva comercial y tecnológica, la marca presentó como nueva embajadora a la presentadora y conferencista Daniela Álvarez, cuya historia personal se alinea con el discurso de resiliencia y transformación que Chery quiere proyectar en esta nueva fase.

Con un portafolio electrificado completo, un SUV eléctrico más asequible en camino y una red comercial en expansión, 2026 será un año decisivo para medir si la apuesta de Chery logra consolidarse en un mercado que avanza, pero que todavía evalúa con cautela el salto definitivo hacia la electrificación.

*Contenido elaborado con apoyo de Grupo Vardí

