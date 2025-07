Conozca a la mujer empresaria del año en Colombia: “Mi compromiso fue transformar Pepeganga”

MARÍA HELENA LEÓN: Inolvidable. Fue un estallido de emoción. Cuando dijeron mi nombre, el auditorio se levantó en aplausos. Mi equipo estaba allí, acompañando con orgullo. No fue un reconocimiento individual. Fue el resultado de años de trabajo silencioso, de decisiones difíciles, de transformación y de un liderazgo que se gana paso a paso.

M.H.L.: Han sido años exigentes que nos pusieron a prueba. En medio de retos globales, me propuse transformar a Pepeganga sin perder su esencia. Modernizamos tiendas, fortalecimos lo digital, renovamos el portafolio y creamos nuevos modelos de negocio. En 2025, esa visión se consolidó al unirnos al Grupo Continente, marcando un nuevo capítulo.

M.H.L.: Con una trayectoria marcada por la disciplina y la pasión, he dejado huella en el consumo masivo, en marcas globales como Kodak, Coca-Cola, Virgin y el Grupo Ardila. Mi formación financiera me dio herramientas que hoy, se traducen en visión, foco y resultados. Pero la verdadera fuerza no está solo en los números: está en liderar con empatía y lograr resultados que nacen de la mística. Aprendí que la cultura organizacional vale tanto como el EBITDA, y que el crecimiento sostenible nace de la confianza y el liderazgo.