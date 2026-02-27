Desde Medellín se forma una nueva generación de pilotos comerciales para enfrentar los retos de la aviación moderna

Cada vez que un pasajero aborda un avión deposita su confianza absoluta en quien está en la cabina. Detrás de cada despegue hay años de formación, disciplina y un entrenamiento que no admite errores. En Medellín, la escuela de aviación Halcones ha decidido actualizar su modelo educativo para responder a los nuevos retos de la industria aeronáutica, apostándole a una formación integral que va más allá de las horas de vuelo.

Con casi siete décadas de trayectoria en el país, Halcones se ha consolidado como un referente en la formación de pilotos comerciales. Más de tres mil aviadores certificados respaldan su experiencia. Sin embargo, en un sector que evoluciona a gran velocidad, la institución entendió que no basta con mantener la tradición: es necesario transformarse.

Llega Relatos del Camino, un viaje emocionante para descubrir una Colombia distinta

El nuevo enfoque parte de una premisa clara: formar pilotos no es solo enseñar a volar, es transformar proyectos de vida. La escuela plantea un modelo 360 que integra competencias técnicas y habilidades humanas, entendiendo que entre el 70 y el 80 por ciento de los accidentes aéreos están asociados al factor humano. Por eso, hoy el énfasis no se limita a cumplir requisitos en determinado tiempo, sino a desarrollar carácter, criterio y capacidad de toma de decisiones bajo presión.