Inicie el año tomando mejores decisiones financieras: prográmese para Moneycon

En un año marcado por la volatilidad económica, los cambios en los mercados y la necesidad de tomar decisiones más informadas, la educación financiera dejó de ser un tema aislado para convertirse en una herramienta clave de bienestar.

Por eso este 17 y 18 de enero regresa el festival de finanzas, inversión y productividad Moneycon. En la Universidad de los Andes se realizará la segunda edición de este evento creado por Mis Propias Finanzas

Con una gran agenda, un formato inmersivo y una propuesta clara, Moneycon ofrece educación financiera práctica, accesible y accionable para iniciar el año con el pie derecho.

“Estamos entrando a un 2026 lleno de incertidumbre y volatilidad, y Moneycon es un espacio donde las personas pueden educarse, entender qué está pasando y rodearse de los principales actores del sector financiero para tomar mejores decisiones sobre su dinero”, explicó Carolina Pineda Jaramillo, cofundadora de Mis Propias Finanzas.

Este fin de semana será una experiencia diseñada para distintos perfiles, que cuenta con el apoyo de empresas como Bancolombia, Skandia, Corporación Financiera Internacional, MPF Invest, Addi, Renault, Banco Santander de Colombia y muchos más.

Los asistentes podrán elegir entre cerca de 170 charlas y talleres dictados por más de 120 expertos nacionales e internacionales, distribuidos en cerca de 20 espacios simultáneos. “No es solo escuchar conferencias; es aprender y llevarlo a la acción. Habrá talleres prácticos donde las personas podrán hacer preguntas, entender los conceptos y empezar a aplicar lo aprendido en tiempo real”, señaló Pineda.

Este fin de semana será una experiencia diseñada para distintos perfiles, que cuenta con el apoyo de empresas como Bancolombia, Skandia, Corporación Financiera Internacional, MPF Invest, Addi, Renault, Banco Santander de Colombia y muchos más. Foto: Moneycon - API

Uno de los diferenciales de Moneycon es su enfoque incluyente, pues está pensado tanto para quienes están dando sus primeros pasos en el manejo del dinero como para quienes buscan profundizar en inversiones más sofisticadas. “Todas las charlas, incluso las de temas como criptomonedas o inversiones avanzadas, están diseñadas para personas sin conocimiento previo. Cualquier persona, sin importar su nivel, puede aprender y sacarle provecho”, afirmó la vocera.

La agenda académica gira en torno a tres pilares: finanzas personales, inversiones y productividad. El objetivo es que los asistentes entiendan que el bienestar financiero va más allá de ganar más dinero. “Primero hay que organizar la casa: aprender a hacer un presupuesto, salir de deudas y generar más ingresos. Luego viene el paso de invertir y, finalmente, la productividad, que es lo que permite que todo ese conocimiento no se quede en dos días, sino que se convierta en acción durante el año”, explicó Pineda.

Talleres de IA

Como novedad para esta edición, Moneycon incorpora una agenda dedicada a inteligencia artificial aplicada a las finanzas personales y las inversiones. A través de talleres prácticos, los asistentes aprenderán a usar estas herramientas para mejorar su productividad y tomar decisiones más informadas. “La inteligencia artificial será una aliada clave para quienes quieran optimizar su tiempo, sus finanzas y sus inversiones, y por eso decidimos integrarla de manera transversal en la agenda”, añadió.

Además del contenido académico, el festival ofrece espacios de networking, interacción con plataformas de inversión, bancos, fintechs y expertos, así como experiencias diseñadas para niños y jóvenes, reforzando su apuesta por una educación financiera que empiece desde edades tempranas.

Para Pineda, el valor de asistir a Moneycon va más allá del evento en sí. “No hay mayor retorno de la inversión que invertir en educación. Son dos días que pueden marcar un antes y un después en la vida financiera de las personas. El año pasado vimos asistentes que empezaron a invertir gracias a Moneycon y tuvieron resultados concretos durante el año siguiente”, aseguró.

Con speakers de primer nivel, una agenda robusta y una comunidad en crecimiento, Moneycon 2026 se consolida como una cita clave para quienes quieren comenzar el año con herramientas reales para tomar mejores decisiones financieras y construir un futuro económico más sólido.

*Contenido elaborado con apoyo de Moneycon